Після поразки Барселони від Гранади посеред тижня боротьба за чемпіонство у Ла Лізі закрутилася з новою силою. Атлетіко перед стартом 34-го туру випереджав Барсу й Реал на два очки, а у суботу "матрацники" відірвалися вже на п'ять – таким чином, "блаугранас" і "бланкос" повинні були наздоганяти. Каталонці свій матч мали провести у неділю на Местальї, а от мадридцям у рідних стінах належало бити міцну Осасуну.

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Завдання на папері виглядало простим, але підопічним Зінедіна Зідана на тлі купи травм нині дуже важко навіть із середняками. Зокрема, з Хетафе й Бетісом команда розписала нульові нічиї, в той час як Осасуна не знала поразок у чотирьох з п'яти останніх турів. Словом, поєдинок на Альфредо Ді Стефано обіцяв бути цікавим.

Реал одразу захопив ініціативу у зустрічі. Вже на 5-й хвилині активність мадридців могла вилитись у взяття воріт памплонців – це Азар виконав шикарний слалом на дриблінгу й вистрілив з лінії півкола перед штрафним. Вийшло зависоко. Ще за три хвилини Азар провів небезпечний простріл, після якого з мінімальної відстані пробивали Вінісіус та Асенсіо, однак ці удари заблокували захисники. На 14-й Каземіро вирішив повторити Хабі Алонсо, запустивши м'яч з власної половини за спину голкіперу – Еррера втратив ворота, але бразильцю трішки забракло точності. На 15-й же Асенсіо вирішив пробити з лінії карного майданчика – над поперечиною!

Попри таку високу активність Реала, гості не виглядали приречено. Вони впевнено оборонялися у схемі 4-5-1 з відходом Авіли на лівий фланг, а при нагоді не боялися вилітати в контратаку. Підопічні Ягоби Аррасате провели кілька непоганих кросів, а на 20-й хвилині Авіла з гострого кута закинув подачу за комірець Куртуа – Тібо встиг вибити її з-під поперечки! Крім того, в одному з епізодів Мілітао ледь не запустив м'яч у власні ворота – Куртуа в останню мить наздогнав його! Після цього мадридці розлютилися, організувавши ударну десятихвилинку з цілим вагоном гольових моментів.

Так, на 24-й хвилині Одріосола виконав крос, а Азар скинув м'яч на лівий кут штрафного під удар Бензема – Карім вистрілив з лету, але м'яч зрізався з його ноги! На 26-й Еден міг забивати сам, отримавши закидання від Марсело й пробивши метрів з восьми у дальню дев'ятку – Еррера парирував! Подальший навіс з кутового замкнув Мілітао, однак Еррера витягнув м'яч з-під поперечки! На 29-й же хвилині Мілітао знову замикав подачу, спрямувавши м'яч вниз, але і тут голкіпер виручив Осасуну. Ще за п'ять хвилин Вінісіус прийняв розрізний пас від Асенсіо та вистрілив у ближній кут – сфера облизала зовнішній бік сітки!

Здавалося, що Реал ось-ось дотисне памплонців, але після шквалу моментів у середині першого тайму мадридці зупинилися. Гості відвели гру від власних воріт, а перед свистком на перерву навіть забили гол – це Авіла пробив головою під праву стійку, замкнувши подачу з лівого флангу. На щастя для "вершкових", лайнсмен помітив у Чімі метровий офсайд. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

У роздягальні Зінедіну Зідану довелося замінити Варана. Рафаель відчув біль у правій нозі й не міг продовжити гру – ступінь важкості пошкодження буде відомий вже завтра, а поки на поле довелося випускати Начо.

Другий тайм відверто розчаровував. У перші 20 хвилин на полі точилася позиційна боротьба, в якій нормальних моментів практично не виникало – за цей період можна згадати тільки черговий удар Мілітао з кутового (неточно) та контратаку Осасуни 4-в-2 з дальнім негострим пострілом Монкайоли. Стривожений таким станом справ Зінедін Зідан на 64-й хвилині вирішив провести подвійну заміну, кинувши у бій Родріго та Гуттьєреса, а на 72-й він додав до атаки ще й Іско.

Заміни швидко почали працювати. Так, вже на 68-й мадридці провели першу небезпечну атаку з гри – це Родріго протягнув м'яч, втік від Торро й пробив метрів з 24-х у лівий кут. Сфера пролетіла у сантиметрах від каркасу воріт! Втім, Осасуна трималася на рівних, а тиск господарів у якусь серію моментів ніяк не переростав. Нічия виглядала все більше вірогідною, але на 76-й хвилині Реал таки реалізував свою перевагу в класі та активності: Іско виконав подачу з кутового, а Мілітао четвертим ударом головою відправив м'яч у сітку – 1:0!

Не встигли памплонці оговтатись, як "вершкові" провели другий гол. Він виявився курйозним: Бензема на 80-й хвилині протягнув м'яч до штрафного й виконав розрізний пас на Каземіро, а опорник не зумів обробити передачу – м'яч відскочив від його стопи, але при цьому полетів у протихід Еррері! 2:0. Після цього всі питання щодо переможця зустрічі були зняті. На 88-й хвилині Іско міг і розгром влаштувати, однак його удар метрів з 20-ти пройшов повз дальній кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку звитягу "королівського клубу".

Таким чином, Реал набрав 74 очки, піднявшись на другу позицію й відірвавшись від Барселони на три залікових бали – втім, каталонці свій матч проведуть завтра. До Атлетіко "вершковим" не вистачає двох пунктів. Осасуна, маючи в активі 40 очок, залишилась одинадцятою.

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