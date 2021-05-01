Неймар став головною метою Барселони на літнє трансферне вікно, стверджує RAC1 у своєму твіттері. Цікаво, що бразилець начебто готовий вдатись до будь-яких заходів заради переходу.

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Вже відбувся перший етап переговорів, на якому парижани категорично відмовились від трансферу. Зазначається, що Барселона планує підписати Неймара за меншу суму, ніж ту, яку вона пропонувала востаннє – 130 млн євро та ще три гравці.

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До слова, Неймар перейшов з Барси до ПСЖ у 2017 році за 222 млн євро, закріпившись у статусі найдорожчого футболіста в історії. У нинішній кампанії нападник провів 25 матчів, у яких відзначився 14 голами та 9 асистами.

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