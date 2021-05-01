"Гірники" готові попрощатись з Луїшем Каштру, а три наступні матчі в УПЛ (проти СК Дніпро-1, Миная та Інгульця) мають стати останніми для португальця в клубі, стверджує Meta Retings.

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Також, за даними джерела, у шорт-лист Шахтаря входять одразу шість фахівців з різних країн. Серед них, як повідомлялось раніше, є два наставники клубів Серії А. Йдеться про Роберто Де Дзербі зі Сассуоло та Паулу Фонсеку з Роми. Останній вже працював з донеччанами протягом 2016-2019 років.

До слова, підопічні Луїша Каштру втратили всі шанси на чемпіонство ще минулого туру. Контракт португальця з Шахтарем завершується цього літа.

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