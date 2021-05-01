Матч між Десною та Колосом у Чернігові можна назвати центральним у програмі дня, адже турнірне значення було величезним. Ковалівці за три тури до завершення сезону йшли на четвертій позиції, маючи 37 очок і тримаючись на відстані чотирьох залікових балів від Зорі – Ворскла мала стільки ж пунктів, а чернігівці розташувалася на шостій сходинці з відставанням у один заліковий бал. Між тим, у єврокубки можуть потрапити тільки представники топ-5 УПЛ, тож поразка для обох команд була неприпустимою.

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Особливо це стосувалося Десни, адже у двох попередніх турах підопічні Олександра Рябоконя програли аутсайдерам. Втім, така серйозна мотивація не змусила футболістів Десни йти вперед з перших секунд – стартові 20 хвилин пройшли у низькому темпі й без гостроти. В актив сіверян можна було занести хіба що вривання Безбородька на правий край штрафного з перспективним прострілом, але Кучерук легко його перехопив. Ковалівці ж відповіли заблокованим ударом Богданова з дистанції.

Веселіше стало в середині першого тайму. Так, господарі могли вийти вперед на 23-й хвилині внаслідок передачі Сухоцького на лівий край штрафного та скидки Єрмакова на Гуцуляка – Олексій вистрілив метрів з десяти під ближню стійку, але Кучерук врятував Колос! Цей постріл виявився першим і останнім для чернігівців у першому таймі. Гості ж відповіли на 30-й хвилині цілим голом: Богданов виконав подачу зі стандарту, а Петров, відклеївшись від захисника, замкнув ударом головою – 0:1! На 35-й Богданов міг забивати і сам, але м'яч після його пострілу зі штрафного пролетів поруч з лівою дев'яткою.

Після цього гра продовжилася у тому ж руслі, що і на старті. Футболісти обмінювались фолами, розбивали губи супернику й тримали невисокий темп, не створюючи біля чужих воріт нічого цікавого. Втім, перед самою перервою Колос міг подвоїти перевагу в рахунку – це Денис Костишин потужно пробив метрів з 23-х! М'яч просвистів поруч з правою стійкою. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги ковалівців.

У роздягальні Олександр Рябоконь провів подвійну заміну, замість Імерекова й Домбровського випустивши Гітченка й Картушова. Десні необхідно було агресивно йти вперед, але на початку другого тайму чернігівці не добилися нічого, окрім переляку мами Дениса Костишина – це Огіря вдарив її синочка по ногах, отримавши жовту картку. По воротах же вдарити господарям ніяк не вдавалося.

Колос своїх нагод не марнував. Вже на 53-й хвилині ковалівці провели швидку атаку через лівий фланг, в завершенні якої Лисенко помітив Чурка у шпарині між захисниками – Володимир одразу віддав йому пас, а В'ячеслав потужним пострілом з лівого краю штрафного поцілив у дальній кут. 0:2! Ще за чотири хвилини гості могли влаштувати розгром, однак шикарний удар Богданова з лівого флангу Паст перевів у поперечину. В цю мить здалося, що Десна приречена, але всього за дві хвилини сіверяни відродили інтригу – це Калітвінцев прямим ударом зі штрафного влучив у праву дев'ятку. 1:2!

Вже на 61-й хвилині Калітвінцев міг оформити дубль, пробивши з відскоку метрів з 20-ти, однак м'яч пролетів поруч з правою стійкою. Після цього сіверяни провели ще кілька непоганих атак, явно перехопивши ініціативу – втім, вже на 67-й хвилині команда вистрілила собі в ногу. Господарів підвів капітан Огіря, який жорстко вдарив у ногу Богданова й отримав другу жовту картку.

Десна залишилась у меншості, але на 71-й хвилині забила вдруге! На жаль, ще до гольового удару Безбородька лайнсмен зафіксував офсайд, тож рахунок не змінився.

Колос цілком міг добити Десну. Так, на 73-й хвилині Смирний увійшов на лівий край штрафного й прострілив на Чурка у воротарський майданчик, але Тамм в останню мить перехопив передачу. Крім того, у карний майданчик господарів пройшло кілька небезпечних вривань, а в одній із атак Паст вийшов з воріт і дозволив пробивати Лисенку майже у порожні – захисники виручили голкіпера. Втім, поступово ковалівці збавили активність. Руслан Костишин навіть почав знімати з гри лідерів.

І тут Десна відігралася! На 84-й хвилині з лівого флангу пішло закидання у штрафний Колоса, після якого Дегтярьов і Картушов підправили м'яч головою в напрямку воріт – нічого страшного не сталося б, якби Кравченко не підставив свою ногу, перекинувши власного голкіпера. 2:2! Щоправда, цей рахунок міг бути втрачений на 90-й хвилині внаслідок контратаки 2-в-1 – на щастя для сіверян, Лисенко запоров момент, не випередивши захисника й пробивши у нього. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию!

Таким чином, Колос залишившись на четвертій позиції з 38 очками в активі. Десна, набравши 37 залікових балів, порівнялася з Ворсклою й потіснила полтавців з п'ятої сходинки.

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