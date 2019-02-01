Мілевський відзначився асистом за Динамо Брест в матчі з Гуанчжоу Евергранд і запостив фото з легендарним Каннаваро

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський провів хороший матч за Динамо Брест на тренувальних зборах.

Динамо Брест провело другий спаринг на зборах в ОАЕ проти Гуанчжоу Евергранд. Білоруська команда перемогла з рахунком 2:0. Артем Мілевський активно діяв в атаці Динамо, бив по воротах і віддавав під удар партнерам.

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На 20-й хвилині форвард відзначився результативною передачею на Фамеє. В епізоді з другим голом Артем також був у центрі уваги – пропустив м'яч поміж ніг на Бикова, а той встановив підсумковий рахунок.

Гуанчжоу Евергранд тренує знаменитий капітан збірної Італії на ЧС-2006 Фабіо Каннаваро. Захисник у тому році підняв над головою кубок світу, а потім і "Золотий м'яч". Звичайно, Мілевський не міг втратити шанс зробити спільне фото з Каннаваро, проти якого і грав на Мундіалі в Німеччині – Україна вилетіла від Італії у чвертьфіналі.

Відповідною світлиною Мілевський похвалився в Instagram, підписавши її: "Обіграли мільйонерів".