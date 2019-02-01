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Львів у спарингу зіграв внічию з Земуном – на матчі були присутні скаути Манчестер Сіті

20:03 135 Читать на русском
Львів у спарингу зіграв внічию з Земуном – на матчі були присутні скаути Манчестер Сіті
Львів – Земун / ФК Львів

Львів на зборах зіграв проти сербського Земуна, матч закінчився безгольовою нічиєю.

Товариські матчі

Львів – Земун – 0:0

Львів зіграв внічию з Баніком

ФК Львів на зборах у Туреччині провів товариський матч проти сербського Земана, команди голів у поєдинку не забивали, у підсумку – нічия 0:0.

Слід зауважити, що на матчі між українською та сербською командою були присутні скаути Манчестер Сіті та ще кількох європейських клубів, повідомляє офіційний сайт ФК Львів.

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До слова, після 18 турів УПЛ ФК Львів посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 23 очки, від вищої шістки команду відділяє 1 пункт.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Львів Львів Зимові збори
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