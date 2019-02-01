Зінченко претендує на звання автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

Вболівальники "містян" обирають автора найкращого забитого м'яча за підсумками січня.

Манчестер Сіті на офіційному Twitter влаштував опитування серед вболівальників на найкращий гол "містян" у січні. До списку потрапив розкішний гол Олександра Зінченка у ворота Бертона в матчі 1/2 фіналу Кубка ліги.

Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки

Також на звання найкращого гола у січні претендує забитий м'яч Лероя Сане у ворота Ліверпуля, Кевіна де Брюйне, який розписався у воротах Бернлі, та забитий м'яч футболістки Манчестер Сіті Лаури Хемп у матчі з Вест Хемом.

Наразі участь у голосуванні взяли майже 4 тисячі осіб.

Гвардіола проти Емері, велика битва на Камп Ноу та черговий шанс Коноплянки: анонс топ-5 матчів євровікенду