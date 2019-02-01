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Зінченко претендує на звання автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

19:50 210 Читать на русском
Зінченко претендує на звання автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні
Олександр Зінченко / reuters

Вболівальники "містян" обирають автора найкращого забитого м'яча за підсумками січня.

Манчестер Сіті на офіційному Twitter влаштував опитування серед вболівальників на найкращий гол "містян" у січні. До списку потрапив розкішний гол Олександра Зінченка у ворота Бертона в матчі 1/2 фіналу Кубка ліги.

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Також на звання найкращого гола у січні претендує забитий м'яч Лероя Сане у ворота Ліверпуля, Кевіна де Брюйне, який розписався у воротах Бернлі, та забитий м'яч футболістки Манчестер Сіті Лаури Хемп у матчі з Вест Хемом.

Наразі участь у голосуванні взяли майже 4 тисячі осіб.

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Теги
Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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