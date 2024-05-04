У Саудівській Аравії відбулися чергові матчі 30 туру. Результати та огляд – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 30 тур

Аль-Таавун – Аль-Хіляль – 0:3

Голи: Мітровіч, 40, Абдулхамід, 70, Аль-Шехрі, 90+7

Абха – Аль-Іттіхад – 3:1

Голи: Крихов'як, 57 (пен), Аль-Алі, 69, Ногуера, 73 – Жота, 63

Аль-Іттіфак – Аль-Фейха – 1:2

Голи: Дембеле, 81 – Сакала, 72, 85

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Аль-Хіляль мчить до чемпіонства. Команда Жорже Жезуса без проблем здолала Аль-Таавун. Для лідера турнірної таблиці перемога стала 22 поспіль у саудівському чемпіонаті. Черговий гол у свій актив записав Мітровіч, для якого він став 23 в сезоні.

Карім Бензема продовжує відновлюватися від травми. Аль-Іттіхад без француза програв одному з аутсайдерів чемпіонату. Утім, "тигри" ще не втратили шанс посісти третю сходинку. Від Аль-Ахлі Аль-Іттіхад відстає лише на п'ять балів.

Стівен Джеррард довів серію без перемог до трьох матчів. В цьому турі Аль-Іттіфак не зміг здолати Аль-Фейху. Ба більше, не вдалося навіть звести гру до нічийного результату.

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