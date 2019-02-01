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Швед приєднався до Карпат на зборах у Туреччині

21:40 55 Читать на русском
Швед приєднався до Карпат на зборах у Туреччині
Швед приєднався до Карпат на зборах у Туреччині

Хавбек Селтіка Мар’ян Швед приєднався до Карпат на зборах.

Український хавбек Мар’ян Швед, який нещодавно підписав контракт з Селтіком, приєднався до Карпат на тренувальних зборах у Туреччині, повідомляє офіційний сайт "зелених левів".

Швед офіційно став гравцем Селтіка та залишиться в Карпатах до літа

Нагадаємо, вчора Швед офіційно перейшов з Карпат у шотландський Селтік, щоправда до кінця сезону вінгер виступатиме на правах оренди за свою колишню команду.

Швед прокоментував підписання контракту з Селтіком

До слова, наразі Карпати знаходяться на перших тренувальних зборах, де у суботу на команду чекає матч проти Напредака.

Теги
Зимові збори Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
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