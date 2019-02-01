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Олімпіакос – Динамо: продані усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

19:10 165 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: продані усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Вболівальники Олімпіакоса / Сайт клубу

На матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо очікується аншлаг.

Як повідомляє офіційний сайт Олімпіакоса, усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо були розпродані. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Караїскакіс", який вміщує 33 тисячі глядачів.

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Нагадаємо, перший матч плей-офф Ліги Європи між Олімпіакосом та Динамо відбудеться у Греції 14-го лютого, початок о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Києві 21-го лютого.

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Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Олімпіакос - Динамо
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