Борусія Д офіційно викупила контракт Алькасера у Барселони

Форвард Пако Алькасер став повноправним гравцем Борусії Д.

Барселона на офіційному сайті повідомила, що дортмундська Борусія активувала опцію викупу нападника Пако Алькасера.

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Зазначається, що німецький клуб заплатив за іспанця 23 млн євро. Ще 5 млн каталонський клуб може отримати у якості бонусів. Окрім цього, Барселона отримає 5% від суми наступного перепродажу Алькасера.

До слова, у Барселону Пако перейшов із Валенсії у 2016 році. У складі "синьо-гранатових" форвард зіграв 50 матчів і забив 15 голів.

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