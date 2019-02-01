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Олександрія обіграла Пюнік – Дедечко забив дебютний гол після повернення

22:17 95 Читать на русском
Олександрія обіграла Пюнік – Дедечко забив дебютний гол після повернення
Олександрія

Олександрія зустрічалась на зборах з вірменським Пюніком та здобула перемогу (2:0).

Товариські матчі

Олександрія – Пюнік – 2:0

Голи: Пономар, 29, Дедечко, 46

Шаран незадоволений рівнем гравців, які прибувають на перегляд в Олександрію

Олександрія на зборах у Туреччині зустрічалась з вірменським Пюніком. Підопічні Шарана вийшли вперед на 29-ій хвилині завдяки голу Пономара, а у дебюті другого тайму Дедечко подвоїв перевагу своєї команди. На 69-ій хвилині Лучкевич міг робити рахунок розгромним, але влучив у поперечку з пенальті.

Олександрія програла Арці в контрольному матчі

У підсумку перемога олександрійців з рахунком 2:0. Наступний матч підопічні Шарана проведуть завтра, суперником буде македонський Вардар.

Теги
Олександрія Олександрія Пюнік Пюнік Товариські матчі Зимові збори
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