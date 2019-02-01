Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив трансфер Феллаїні в Шаньдун Лунен

Хавбек "червоних дияволів" Маруан Феллаїні продовжить кар'єру в Китаї.

Манкуніанський клуб на офіційному сайті повідомив про відхід з клубу бельгійця Маруана Феллаїні. Зазначається, що півзахисник продовжить кар'єру в китайському Шаньдун Лунен.

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Про фінансові деталі угоди не повідомляється. За неофіційною інформацією, клуб з Манчестера отримає 10 млн фунті за перехід гравця, який буде заробляти у Шаньдун Лунен 365 тисяч фунтів на тиждень.

Маруан перейшов у Манчестер Юнайтед з Евертона у серпні 2013 року. За цей час він встиг зіграти 177 матчів та забити 22 голи. У поточному сезоні АПЛ Феллаїні взяв участь у 14 матчах та відзначився 2 гольовими передачами.

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