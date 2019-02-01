Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019

"Футбол 24" пропонує вам ознайомитись з найбільш топовими переходами у зимове трансферне вікно-2019.

У провідних європейських чемпіонатах зимове трансферне вікно добігло кінця. Клуби топ-ліг світу мали цілий місяць для зміцнення складу. Хтось скористався цим шансом, хтось з різних причин – ні. Проте все вже в минулому – тепер для підсилення потрібно чекати літа, або ж підписувати виключно вільних агентів.

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До слова, деякі клуби спрацювали з прицілом на майбутнє – підписали гравців вже зараз, а отримають їх у своє розпорядження лише влітку.

"Футбол 24" пропонує вам ознайомитись з найбільш резонансними переходами січня 2019 року в топ-чемпіонатах Європи.

10. Браїм Діас (Манчестер Сіті ⇒ Реал, 17 млн євро)

Не надто відоме ім'я для широкого загалу, проте це не робить даний перехід менш значущим. 19-річний іспанець відмовився продовжувати контракт з Манчестер Сіті, який завершувався найближчого літа. Ситуацією скористався мадридський Реал та виклав шалені гроші за 19-річного хавбека.

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17 млн євро за гравця, який лічені рази вийшов на поле у складі першої команди та у якого залишилось півроку контракту – неймовірна сума. Вочевидь, у Мадриді серйозно розраховують на Діаса та бачать у ньому майбутнє Реала. Хосеп Гвардіола хотів зберегти гравця у складі "містян", проте іспанці виявились спритнішими.

9. Маріо Балотеллі (Ніцца ⇒ Марсель, вільний агент)

Скандальний італієць знову змінив клуб. Після, здавалось би, непоганого періоду в Ніцці (33 голи в Лізі 1 за два сезони) СуперМаріо знову взявся за своє. Постійні сварки з Патріком Вієйра призвели до того, що Ніцца відмовилась продовжувати угоду з нападником.

Екс-форвард Інтера, Ліверпуля, Манчестер Сіті та Мілана узгодив достроковий розрив контракту та на правах вільного агента приєднався до Марселя. Дебют вийшов вдалим – попри поразку команди італієць відзначився голом, вийшовши на заміну. Непоганий початок, але, знаючи характер Балотеллі, не факт, що це надовго.

В будь-якому разі Марсель для Балотеллі – черговий шанс заявити про себе. Наскільки одіозний форвард використає цю можливість – інше питання.

8. Кевін-Прінс Боатенг (Сассуоло ⇒ Барселона, оренда, 2 млн євро)

Чи не найбільш сенсаційний перехід зими. Мало хто очікував такого рішення від Барселони – підписати скандального 31-річного ганця, та й ще й використовувати його на позиції "дев'ятки" як альтернативу Луїсу Суаресу.

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Боатенг дебютував за Барселону, вийшовши у стартовому складі в матчі Кубка Іспанії проти Севільї (0:2), після чого вже не з'являвся на полі. Скільки разів ми побачимо ганця у футболці "блаугранас" – знає лише Ернесто Вальверде. Цей трансфер, хоч і виглядає відверто дивним, проте від цього не став менш резонансним.

7. Сеск Фабрегас (Челсі ⇒ Монако, вільний агент)

Після майже 5 років у складі Челсі Фабрегас покинув Лондон та вирушив рятувати Монако, домовившись з "аристократами" про достроковий розрив контракту. В останньому своєму матчі на Стемфорд Брідж іспанець міг відзначитись голом, проте не реалізував пенальті. Символічне завершення кар'єри в складі Челсі.

За іронією долі, екс-одноклубник Сеска Тьєррі Анрі, який кликав іспанця в Монако, буквально через кілька днів був звільнений. Пізніше з'явилась інформація, що француз підписав Фабрегаса всупереч позиції керівництва клубу. Поки що іспанець не допоміг монегаскам покращити результати – Сеск зіграв 5 поєдинків, в 4-х із них Монако зазнавав поразки.

6. Лукас Пакета (Фламенго ⇒ Мілан, 35 млн євро)

"Россонері" заради підписання 21-річного бразильця, яким свого часу цікавилось і київське Динамо, не пошкодували 35 млн євро. Пакета провів у складі Мілана вже 5 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу. Бразилець імпонує баченням поля, технікою та вмінням своєчасно віддати загострюючий пас на партнерів.

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35 млн євро виглядають хорошою інвестицією в майбутнє Мілана. Пакету вже називають "новим Кака" – серйозний аванс для бразильця.

5. Леандро Паредес (Зеніт ⇒ ПСЖ, 40 млн євро)

Влітку 2017 року Рома отримала за Паредеса 23 млн євро. Через півтора року Зеніт продав 24-річного аргентинця у ПСЖ за майже вдвічі більшу суму – непогана угода для російського клубу.

Та й для ПСЖ цей трансфер виглядає пристойним. Паредес володіє потужним ударом та непоганим пасом, а також здатен виконувати всі стандарти, що періодично успішно робив під час італійського етапу кар'єри. Для парижан сума у 40 млн євро – невеликі гроші, за які клуб може отримати лідера півзахисту на найближчі кілька років.

4. Альваро Мората (Челсі ⇒ Атлетіко, деталі угоди невідомі)

Мората розпочав у Лондоні начебто непогано, проте пізніше здав, не забиваючи протягом кількох місяців. Зміна тренера не допомогла – Саррі надавав форварду ігровий час, проте це не вплинуло на його результативність.

Прихід Ігуаїна не залишив Мораті вибору, змусивши покинути Лондон. Нападник повернувся в Іспанію та найближчі півтора року виступатиме у складі мадридського Атлетіко. Можливо, фани Реала не в захваті від цього переходу, але для самого Морати це непоганий шанс "перезавантажити" кар'єру.

3. Гонсало Ігуаїн (Мілан/Ювентус ⇒ Челсі, оренда, 9 млн євро)

Ігуаїн приєднався до Мілана лише минулого літа, проте не зумів стати своїм у таборі "россонері". Аргентинець все частіше натякав на незадоволення своїм становищем та, зрештою, таки змінив клуб.

Ігуаїн опинився там, куди його сватали ще влітку. Мауріціо Саррі, який працював з Гонсало в Наполі, знову возз'єднався зі своїм екс-підопічним вже у Челсі. Лондонці орендували гравця у Ювентуса, якому належить контракт аргентинця, до літа 2019 року з правом викупу.

Робота із Саррі – чи не останній шанс Ігуаїна повернути найкращу форму зразка сезону 2015/16.

2. Кшиштоф Пйонтек (Дженоа ⇒ Мілан, 35 млн євро)

Новачок Серії А став справжньою сенсацією в Італії. У складі скромного Дженоа польський нападник тривалий час був одноосібним найкращим бомбардиром чемпіонату. Не дивно, що Пйонтек зацікавив одразу декілька топ-клубів.

Боротьбу за 23-річного форварда виграв Мілан, підписавши Пйонтека як заміну Гонсало Ігуаїну. "Россонері" виклали за поляка 35 млн євро – і це при тому, що влітку нападник обійшовся Дженоа у скромні 4,5 млн. Так робиться бізнес.

Втім, ці гроші наразі виглядають вигідним капіталовкладенням. Пйонтек вже у першому матчі в стартовому складі оформив феєричний дубль у ворота Наполі. Якщо так піде й надалі, Сан-Сіро з часів Андрія Шевченка нарешті отримає топ-бомбардира.

1. Крістіан Пулішіч (Борусія Д ⇒ Челсі, 64 млн євро)

Буквально у перші дні 2019 року Челсі оформив, як виявилось, рекордний трансфер зими. За 64 млн євро лондонці підписали 20-річного таланта Борусії Д Крістіана Пулішіча. Американець дограє сезон у Дортмунді та спробує допомогти Борусії здобути перше чемпіонство з 2012 року, а в Лондон переїде вже влітку.

До слова, Пулішіч став третім найдорожчим підписанням Челсі в історії. Борусія теж не надто прогадала, отримавши доволі пристойну суму за гравця, у якого залишалось півтора року чинного контракту.

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