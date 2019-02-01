toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019

15:16 1412 Читать на русском
Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019
Топ-10 трансферів-2019
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" пропонує вам ознайомитись з найбільш топовими переходами у зимове трансферне вікно-2019.

У провідних європейських чемпіонатах зимове трансферне вікно добігло кінця. Клуби топ-ліг світу мали цілий місяць для зміцнення складу. Хтось скористався цим шансом, хтось з різних причин – ні. Проте все вже в минулому – тепер для підсилення потрібно чекати літа, або ж підписувати виключно вільних агентів.

Трансферне вікно, зима-2019: дедлайн – як це було

До слова, деякі клуби спрацювали з прицілом на майбутнє – підписали гравців вже зараз, а отримають їх у своє розпорядження лише влітку.

"Футбол 24" пропонує вам ознайомитись з найбільш резонансними переходами січня 2019 року в топ-чемпіонатах Європи.

10. Браїм Діас (Манчестер Сіті ⇒ Реал, 17 млн євро)

Не надто відоме ім'я для широкого загалу, проте це не робить даний перехід менш значущим. 19-річний іспанець відмовився продовжувати контракт з Манчестер Сіті, який завершувався найближчого літа. Ситуацією скористався мадридський Реал та виклав шалені гроші за 19-річного хавбека.

Браїм Діас: той незручний момент, коли вболіваєш за Барсу, але переходиш у Реал

17 млн євро за гравця, який лічені рази вийшов на поле у складі першої команди та у якого залишилось півроку контракту – неймовірна сума. Вочевидь, у Мадриді серйозно розраховують на Діаса та бачать у ньому майбутнє Реала. Хосеп Гвардіола хотів зберегти гравця у складі "містян", проте іспанці виявились спритнішими.

9. Маріо Балотеллі (Ніцца ⇒ Марсель, вільний агент)

Скандальний італієць знову змінив клуб. Після, здавалось би, непоганого періоду в Ніцці (33 голи в Лізі 1 за два сезони) СуперМаріо знову взявся за своє. Постійні сварки з Патріком Вієйра призвели до того, що Ніцца відмовилась продовжувати угоду з нападником.

Екс-форвард Інтера, Ліверпуля, Манчестер Сіті та Мілана узгодив достроковий розрив контракту та на правах вільного агента приєднався до Марселя. Дебют вийшов вдалим – попри поразку команди італієць відзначився голом, вийшовши на заміну. Непоганий початок, але, знаючи характер Балотеллі, не факт, що це надовго.

В будь-якому разі Марсель для Балотеллі – черговий шанс заявити про себе. Наскільки одіозний форвард використає цю можливість – інше питання.

8. Кевін-Прінс Боатенг (Сассуоло ⇒ Барселона, оренда, 2 млн євро)

Чи не найбільш сенсаційний перехід зими. Мало хто очікував такого рішення від Барселони – підписати скандального 31-річного ганця, та й ще й використовувати його на позиції "дев'ятки" як альтернативу Луїсу Суаресу.

Боатенг – не перший: Чигринський та ще 7 трансферів Барселони, які дивували світ

Боатенг дебютував за Барселону, вийшовши у стартовому складі в матчі Кубка Іспанії проти Севільї (0:2), після чого вже не з'являвся на полі. Скільки разів ми побачимо ганця у футболці "блаугранас" – знає лише Ернесто Вальверде. Цей трансфер, хоч і виглядає відверто дивним, проте від цього не став менш резонансним.

7. Сеск Фабрегас (Челсі ⇒ Монако, вільний агент)

Після майже 5 років у складі Челсі Фабрегас покинув Лондон та вирушив рятувати Монако, домовившись з "аристократами" про достроковий розрив контракту. В останньому своєму матчі на Стемфорд Брідж іспанець міг відзначитись голом, проте не реалізував пенальті. Символічне завершення кар'єри в складі Челсі.

За іронією долі, екс-одноклубник Сеска Тьєррі Анрі, який кликав іспанця в Монако, буквально через кілька днів був звільнений. Пізніше з'явилась інформація, що француз підписав Фабрегаса всупереч позиції керівництва клубу. Поки що іспанець не допоміг монегаскам покращити результати – Сеск зіграв 5 поєдинків, в 4-х із них Монако зазнавав поразки.

6. Лукас Пакета (Фламенго ⇒ Мілан, 35 млн євро)

"Россонері" заради підписання 21-річного бразильця, яким свого часу цікавилось і київське Динамо, не пошкодували 35 млн євро. Пакета провів у складі Мілана вже 5 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу. Бразилець імпонує баченням поля, технікою та вмінням своєчасно віддати загострюючий пас на партнерів.

Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро

35 млн євро виглядають хорошою інвестицією в майбутнє Мілана. Пакету вже називають "новим Кака" – серйозний аванс для бразильця.

5. Леандро Паредес (Зеніт ⇒ ПСЖ, 40 млн євро)

Влітку 2017 року Рома отримала за Паредеса 23 млн євро. Через півтора року Зеніт продав 24-річного аргентинця у ПСЖ за майже вдвічі більшу суму – непогана угода для російського клубу.

Та й для ПСЖ цей трансфер виглядає пристойним. Паредес володіє потужним ударом та непоганим пасом, а також здатен виконувати всі стандарти, що періодично успішно робив під час італійського етапу кар'єри. Для парижан сума у 40 млн євро – невеликі гроші, за які клуб може отримати лідера півзахисту на найближчі кілька років.

4. Альваро Мората (Челсі ⇒ Атлетіко, деталі угоди невідомі)

Мората розпочав у Лондоні начебто непогано, проте пізніше здав, не забиваючи протягом кількох місяців. Зміна тренера не допомогла – Саррі надавав форварду ігровий час, проте це не вплинуло на його результативність.

Прихід Ігуаїна не залишив Мораті вибору, змусивши покинути Лондон. Нападник повернувся в Іспанію та найближчі півтора року виступатиме у складі мадридського Атлетіко. Можливо, фани Реала не в захваті від цього переходу, але для самого Морати це непоганий шанс "перезавантажити" кар'єру.

3. Гонсало Ігуаїн (Мілан/Ювентус ⇒ Челсі, оренда, 9 млн євро)

Ігуаїн приєднався до Мілана лише минулого літа, проте не зумів стати своїм у таборі "россонері". Аргентинець все частіше натякав на незадоволення своїм становищем та, зрештою, таки змінив клуб.

Ігуаїн опинився там, куди його сватали ще влітку. Мауріціо Саррі, який працював з Гонсало в Наполі, знову возз'єднався зі своїм екс-підопічним вже у Челсі. Лондонці орендували гравця у Ювентуса, якому належить контракт аргентинця, до літа 2019 року з правом викупу.

Робота із Саррі – чи не останній шанс Ігуаїна повернути найкращу форму зразка сезону 2015/16.

2. Кшиштоф Пйонтек (Дженоа ⇒ Мілан, 35 млн євро)

Новачок Серії А став справжньою сенсацією в Італії. У складі скромного Дженоа польський нападник тривалий час був одноосібним найкращим бомбардиром чемпіонату. Не дивно, що Пйонтек зацікавив одразу декілька топ-клубів.

Боротьбу за 23-річного форварда виграв Мілан, підписавши Пйонтека як заміну Гонсало Ігуаїну. "Россонері" виклали за поляка 35 млн євро – і це при тому, що влітку нападник обійшовся Дженоа у скромні 4,5 млн. Так робиться бізнес.

Втім, ці гроші наразі виглядають вигідним капіталовкладенням. Пйонтек вже у першому матчі в стартовому складі оформив феєричний дубль у ворота Наполі. Якщо так піде й надалі, Сан-Сіро з часів Андрія Шевченка нарешті отримає топ-бомбардира.

1. Крістіан Пулішіч (Борусія Д ⇒ Челсі, 64 млн євро)

Буквально у перші дні 2019 року Челсі оформив, як виявилось, рекордний трансфер зими. За 64 млн євро лондонці підписали 20-річного таланта Борусії Д Крістіана Пулішіча. Американець дограє сезон у Дортмунді та спробує допомогти Борусії здобути перше чемпіонство з 2012 року, а в Лондон переїде вже влітку.

До слова, Пулішіч став третім найдорожчим підписанням Челсі в історії. Борусія теж не надто прогадала, отримавши доволі пристойну суму за гравця, у якого залишалось півтора року чинного контракту.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

Теги
Трансфери Головне Світ Статті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Борусії Дортмунд Челсі Челсі Юрій Яковлєв Марсель Марсель Атлетіко Атлетіко Альваро Мората Альваро Мората Монако Монако Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Лукас Пакета Лукас Пакета Леандро Паредес Леандро Паредес Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Мілан Мілан Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Трансфери Мілана Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Італії Найдорожчі трансфери Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Челсі Браїм Діас Браїм Діас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
29
хв
Ганновер
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук