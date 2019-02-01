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Шахтар довикликав Бондаря на збори, Мудрик повернувся в дубль

22:45 195 Читать на русском
Шахтар довикликав Бондаря на збори, Мудрик повернувся в дубль
Валерій Бондар / Шахтар

Шахтар здійснив кадрові зміни на зборах в Туреччині.

Через травми центральних захисників Валерія Бондаренка та Івана Ордеця тренерський штаб "гірників" вирішив довикликати гравця молодіжного складу Валерія Бондаря.

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Крім того, Михайло Мудрик, який до цього часу перебував на зборах з першою командою, повертається до дублюючого складу, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, зараз Шахтар перебуває у Туреччині на другому тренувальному зборі. "Гірникам" ще належить зіграти товариські матчі з Партизаном, 3 лютого, та з Ботевом, 4 лютого.

Теги
Шахтар Шахтар Валерій Бондар Валерій Бондар Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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