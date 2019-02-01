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ПАОК і Хачеріді не домовилися про припинення співпраці, – Бурбас

19:36 172 Читать на русском
ПАОК і Хачеріді не домовилися про припинення співпраці, – Бурбас
Євген Хачеріді / Фото ФК ПАОК

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді, схоже, залишиться у грецькій команді.

"ПАОК і Хачеріді так і не домовилися припинити співпрацю. Гравець і далі отримуватиме лише офіційну зарплатню. Вона майже в 5 разів менша за обумовлену у додатку до контракту. Якась немилостива доля. Зважаючи, що останній рік у Києві Жені взагалі не платили", – написав Бурбас на своїй сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, українець покинув Динамо влітку 2018-го року та перейшов у грецький клуб. Закріпитись у складі ПАОКа Хачеріді не вдалось. За півроку 31-річний центрбек провів за клуб з Салоніків 11 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Хачеріді був налаштований покинути клуб та хотів продовжити кар’єру у чемпіонаті Німеччини.

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Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Ігор Бурбас
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