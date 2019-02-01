Сіллессен отримав травму та пропустить півфінал Кубка Іспанії проти Реала

Голкіпер "блаугранас" Яспер Сіллессен отримав пошкодження на сьогоднішньому тренуванні.

Як повідомляє Marca, нідерландський воротар вибув приблизно на шість тижнів, а це означає, що він не зможе взяти участь у півфінальних матчах Барселони проти Реала в Кубку Іспанії.

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До слова, саме у розіграші Кубка Сіллессен є основним голкіпером Барселони. Базовими днями для проведення півфінальних матчів визначено 6-7 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 27-28 лютого.

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