Катар класними голами здолав Японію і сенсаційно виграв Кубок Азії: геній-прогнозист Хаві і ненависть до переможців

Кубок Азії-2019 завершився першим в історії тріумфом збірної Катару, яка мала незначну підтримку на турнірі. Такий підсумок можна вважати несподіванкою, хоча легенда Барселони Хаві давно все знав.

Кубок Азії-2019, фінал

Японія – Катар – 1:3

Голи: Мінаміно, 69 – Альмоез, 12, Хатім, 27, Афіф, 83 (пен)

У фінальному матчі зустрілися Японія та Катар – фаворит турніру та темна конячка. Вже на 12-й хвилині "бордові" вийшли вперед завдяки красивому голу Алі Альмоеза. Форвард у штрафному майданчику спиною до воріт отримав пас від Афіфа, пожонглював і ударом через себе відправив м'яч у ціль, ефектно завершивши атаку з глибини.

Цей гол став для Альмоеза 9-м на Кубку Азії-2019 – рекорд в історії турніру. Досі найкраще бомбардирське досягнення мав колишній нападник збірної Ірану Алі Даеї на Кубку Азії-1996 – 8 м'ячів.

9 - Almoez Ali has just broken the record for the most goals ever scored by a single player at an Asian Cup tournament (9), one more than Ali Daei who also scored eight for Iran in the 1996 edition. Overhead. #AsianCupFinal #AsianCup2019 pic.twitter.com/3dgjDdIYJy — OptaJoe (@OptaJoe) 1 лютого 2019 р.

У середині першого тайму Катар подвоїв перевагу – знову атака з глибини і знову прекрасне взяття воріт. Абделазіз Хатім опинився з м'ячем перед штрафним майданчиком японців, не зустрів супротиву і вистрелив в дальній кут.

Асистентом у цьому епізоді виступив той же Акрам Афіф. В його активі вже 10 результативних передач на турнірі – неймовірний результат від головної надії катарського футболу. Наприкінці матчу Афіф ще й відзначився голом з пенальті, встановивши підсумковий рахунок – 1:3.

Оновлена після чемпіонату світу Японія без Хонди, Хасебе, Кагави та Окадзакі відповіла лише голом Мінаміно на 69-й хвилині. "Самураї" входили в трійку головних претендентів на перемогу, а от Катару відводили лише роль потенційної сенсації. Саме це арабська збірна й зробила – стала чемпіоном Азії. Вперше у своїй історії. На своєму шляху Катар пройшов у плей-офф Ірак, Південну Корею та ОАЕ.

Кубок Азії: Катар у 1/2 фіналу розтрощив ОАЕ та розіграє трофей із Японією

Легенда Барселони Хаві спрогнозував такий розвиток подій ще до початку турніру. Можна подумати, що це був просто комплімент від іспанця країні, в якій він зараз грає, однак його предікшн виявився неймовірно точним. Хаві вгадав і перемогу Катару, і вихід у фінал Японії, і взагалі 3 з 4 півфіналістів.

Герой Катару – інший іспанець, головний тренер збірної Фелікс Санчес Бас. Перед тим як очолити національну команду, коуч успішно працював з молодіжними збірними країни. Катар відвів на дальній план політику натуралізації та почав будувати сильний колектив до домашнього Мундіалю-2022. Схоже, все йде класно. На Кубку Азії грала досить молода і перспективна збірна. Крім одного, всі футболісти представляли місцевий чемпіонат.

До того ж, збірній Катару було складно на турнірі через політику країни. На Близькому Сході стосунки Катару з сусідами просто жахливі, адже його звинувачують у підтримці тероризму. На Кубок Азії-2019 в ОАЕ вболівальники "бордових" майже не мали можливості поїхати, лише незначна кількість фанів перетнула кордон – Катар грав практично без підтримки.

Переможців навіть "травили". Під час півфінального матчу проти ОАЕ збірну Катару закидали сандалями – вираження найбільшої неповаги на Близькому Сході.