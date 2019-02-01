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Дерліс Гонсалес забив третій гол поспіль за Сантос

17:35 180 Читать на русском
Дерліс Гонсалес забив третій гол поспіль за Сантос
Дерліс Гонсалес / Сантос

Хавбек Сантоса Дерліс Гонсалес відзначився вже третім голом за бразильську команду.

Парагваєць допоміг своїй команді розгромити Брагантіну у чемпіонаті Пауліста. Дерліс Гонсалес забив другий гол своєї команди наприкінці першого тайму. Хавбек отримав чудову передачу від партнера та майстерно пробив повз воротаря. Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь Сантоса.

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Зазначимо, що Гонсалес забиває вже у третьому матчі поспіль. 24 січня Дерліс голом допоміг Сантосу здобути розгромну перемогу над Сан-Бенту. А 27 січня парагваєць забив гол у ворота Сан-Паулу.

Нагадаємо, права на Гонсалеса належать київському Динамо, футболіст виступає за Сантос на правах оренди, яка закінчується влітку 2020-го року.

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Світ Динамо Динамо Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос Відеоновини
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