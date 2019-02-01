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Барселона представила Тодібо – новачок отримав номер легенди клубу

16:23 339 Читать на русском
Барселона представила Тодібо – новачок отримав номер легенди клубу
Жан-Клер Тодібо / Фото ФК Барселона

Новачок Барселони Жан-Клер Тодібо вперше вийшов на газон Камп Ноу.

Каталонський клуб організував презентацію Жан-Клера Тодібо для преси та вболівальників. Традиційно захід відбувався на домашній арені "блаугранас" Камп Ноу.

Барселона оголосила про трансфер Тодібо

Захисник продемонстрував наскільки він вправний з м'ячем, а також встиг провести міні-тренування із зовсім юними вихованцями клубу.

19-річний француз отримав 6-й номер, під яким виступав легендарний капітан Барси Хаві.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Камп Ноу Відеоновини Трансфери Барселони Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо
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