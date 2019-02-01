Шахтар оприлюднив заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у списку

До офіційної заявки "гірників" для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи потрапили 25 виконавців.

Воротарі: О. Шевченко, Пятов, Кудрик;

Захисники: Бутко, Кривцов, Хочолава, Бондаренко, Ордець, Матвієнко, Ісмаїлі;

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Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Дентінью, Марлос, Малишев, Соломон, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Тотовицький, Болбат, Коваленко, Фернандо;

Нападники: Кайоде, Жуніор Мораєс.

Відзначимо, що зі своїми номерами визначилися новачки команди. Манор Соломон буде грати під 19-м, а Валерій Бондаренко обрав собі номер 15.

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Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з Айнтрахтом з Франкфурта. Перший матч між суперниками відбудеться в Харкові 14 лютого.