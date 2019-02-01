Данченко офіційно перейшов з Шахтаря у російський Єнісей

Захисник донецького Шахтаря Олег Данченко продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії.

Сьогодні вранці прес-служба Єнісея оголосила про перехід Олега Данченка. Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону.

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У цьому сезоні Данченко провів за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом і однією результативною передачею. Його контракт з донецьким клубом розрахований до літа 2020 року.

Відзначимо, що Данченко знайомий з чемпіонатом Росії. У сезоні-2017/18 він виступав за Анжи також на правах оренди.

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Після 17 турів Єнісей посідає останнє місце в турнірній таблиці РПЛ. Від місця в зоні перехідних матчів красноярці відстають на 6 очок.