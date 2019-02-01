Малага з Селезньовим на останніх хвилинах втратила перемогу над Альмерією

У 24 турі Сегунди Малага вдома зіграла внічию з Альмерією (1:1).

Іспанія, Сегунда. 24 тур

Малага – Альмерія – 1:1

Гол: Адріан, 12 – Ріоха, 90+1

Селезньов не допоміг Малазі стати лідером Сегунди у матчі проти Тенеріфе

У 24 турі Сегунди Малага вдома приймала Альмерію. "Анчоуси" вийшли вперед на 12-ій хвилині завдяки голу Адріана та втримати переможний рахунок до кінця матчу Малазі не вдалось, на 90+1 хвилині Альмерія зрівняла рахунок.

Українець Євген Селезньов розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 74-ій хвилині. Український нападник мав шанс відзначитись на 79-ій хвилині та вже у додатковий час, але не зміг допомогти своїй команді. А орендований у Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук провів на полі весь поєдинок

Наставник Малаги: Селезньов принесе нам багато користі

Після цього матчу Малага не піднялась на перше місце Сегунди і має в активі 44 очки, як і у Гранади, яка йде першою і має матч у запасі.