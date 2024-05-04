Атлетік переграв Хетафе (2:0) у 34 турі чемпіонату Іспанії. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Ернесто Вальверде намагаються закріпити за собою п'яту сходинку в турнірній таблиці, або й зазіхнути на місце Атлетіко, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів.

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Хетафе у першому таймі мав невелику перевагу у володінні. Господарі доволі активно атакували і намагалися знайти підходи до штрафного майданчика Атлетіка. Перший небезпечний момент у Хетафе виник вже на 7 хвилині, але забити не вдалося. Підопічним Бордаласа вдавалося стримувати суперника тривалий час. Атлетік вперше пробив по воротах Хетафе лише на 21 хвилині.

Перший удар гостей у площину приніс гол. Його створили брати Вільямс. Ніко асистував, а Іньякі потужно пробив з дальньої дистанції. Господарі огризнулися через кілька хвилин. Грінвуд класно протягнув м'яч і завдав удару, але Сімон зробив фантастичний сейв і врятував команду.

По перерві картина не змінилася. Хетафе мав чудовий шанс зрівняти рахунок, але знову голкіпер гостей був на висоті. Попри те, що підопічні Бордаласа атакували гостріше, забити вдалося саме Атлетіку. Брати Вільямс організували черговий гол своєї команди. Іньякі записав у свій актив другий гол, а Ніко зробив дубль асистів. На 59 хвилині гості залишились у меншості.

Хетафе ринувся відіграватися, користуючись чисельною перевагою. Грінвуд знову змарнував фантастичний шанс, влучивши у стійку. Парад розтрачених моментів продовжився. Сімон героїчно рятував свою команду, витягуючи складні м'ячі. Хетафе абсолютно не везло, гравці не могли забити навіть у порожні ворота. Атлетік робив все, щоб подарувати гостям шанс на гол. На 79 хвилині ще один захисник гостей заробив вилучення через безглуздий фол, залишивши свою команду в дев'ятьох. Вперше Атлетік заробив дві червоні в одному матчі з сезону 2010/11.

2 - #AthleticClub have seen two red cards in the same @LaLigaEN match for the first time since the 2010/11 season (also 2 vs Deportivo La Coruña in January 2011). It's the 10th time it's happened to the Basque side in the 21st century in the competition. Difficulty. — OptaJose (@OptaJose) May 3, 2024

На 85 хвилині Хетафе заробив пенальті за гру Гарсії рукою. Звісно до позначки підійшов Грінвуд, який проводив сильний матч, але Унаї Сімон був неймовірним. Голкіпер врятував в черговий раз свою команду від пропущеного гола. За весь матч підопічні Бордаласа завдали 33 удари по воротах суперника, утім, забити так і не вдалося.

Атлетік посідає п'яту сходинку з 61 і лише на три бали відстає від Атлетіко. Хетафе залишився на 10 місці з 43 очками.

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