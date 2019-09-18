Манчестер Юнайтед націлився на форварда збірної Англії Вілсона

Нападник Борнмута Каллум Вілсон користується популярністю серед англійських клубів.

В таборі "червоних дияволів" мають намір підсилити атакувальну лінію Каллумом Вілсоном, повідомляє ESPN.

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27-річний форвард є ласим шматком для англійських грандів. Раніше повідомлялось, що в послугах Каллума зацікавлений лондонський Челсі.

Вілсон також є гравцем збірної Англії, за команду "трьох левів" нападник провів три поєдинки та відзначився одним голом.

В поточному сезоні АПЛ Вілсон провів 5 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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