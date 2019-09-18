Манчестер Юнайтед націлився на форварда збірної Англії Вілсона

Ліга чемпіонів — 21:06 166
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ПСЖ – Реал Мадрид: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
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Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 20:49 3459
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"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його головуЛіга чемпіонів — 17:40 5680
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Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 17:26 1972
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Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 16:37 1348