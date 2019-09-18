Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті U-19 переміг Шахтар U-19 в 1 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19.

Гості володіли суттєвою перевагою у грі і заслужено забили три голи у ворота Шахтаря, на що "гірники" спромоглися відповісти лише одного разу.

Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА

Таким чином, Манчестер Сіті набрав три очки й очолив групу С, в той час Шахтар з нулем у графі залікових балів залишився на останній позиції. Конкуренти обох колективів – Аталанта та загребське Динамо – свій матч ще не зіграли.