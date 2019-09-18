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Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

16:01 412 Читать на русском
Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті U-19 переміг Шахтар U-19 в 1 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19.

33’ Артем Бондаренко
 
Андріан Бернаб Гарсія 18’
Едуард Козик 27’
Набіль Туазі 79’
18’ Андріан Бернаб Гарсія
27’ Едуард Козик
33’ Артем Бондаренко
79’ Набіль Туазі

Гості володіли суттєвою перевагою у грі і заслужено забили три голи у ворота Шахтаря, на що "гірники" спромоглися відповісти лише одного разу.

Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА

Таким чином, Манчестер Сіті набрав три очки й очолив групу С, в той час Шахтар з нулем у графі залікових балів залишився на останній позиції. Конкуренти обох колективів – Аталанта та загребське Динамо – свій матч ще не зіграли.

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Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
15420
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Ліга чемпіонів Відеоновини Шахтар U-19 Шахтар U-19 Манчестер Сіті U-19 Манчестер Сіті U-19 Шахтар U-19 - Манчестер Сіті U-19 Юнацька ліга УЄФА 2019/20
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