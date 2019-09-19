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Шахтар – Манчестер Сіті: Каштру назвав причини розгромної поразки донецького клубу

01:03 301 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: Каштру назвав причини розгромної поразки донецького клубу
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував поєдинок 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Розуміли, наскільки складно буде грати з Ман Сіті. Нашою метою було не дозволяти розвивати супернику атаки в центрі, залишали їм вільні фланги. Хотіли проводити швидко свої атаки.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Після пропущеного гола Мораес міг забивати. У другому таймі знову був у нього момент. Здійснили технічні помилки, особливо в моменті з третім голом. В обороні треба бути холоднокровнішими. Такі моменти не трапляються в УПЛ. Сьогодні один заслужений переможець – Ман Сіті.

Зі мною або з іншим тренером, всі команди матимуть великі труднощі в матчах з Сіті. Якщо ми подивимося на історію цього клубу за останні роки, вони завжди легко виходили з групи. Англійці забили через наші помилки. У першому таймі ми зробили те, що повинні.

З позитивного я б відзначив велику віддачу гравців, два моменти в першому таймі, і ще один у другому. Ці моменти дуже добре були розіграні. Ми показали непогану картинку команди, незважаючи на 0:3. Шкода, що засмутили вболівальників. Хотіли досягти хоча б нічиєї", – сказав португальський фахівець в ефірі телеканалу Футбол 2.

Поразка зафіксувала Шахтар на останній сходинці групи С. Окрім "містян" на груповому етапі ЛЧ донецькому клубу протистоятиме загребське Динамо та Аталанта.

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