Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів

Ліга чемпіонів — 21:48 376
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Ліга чемпіонів: Тоттенхем втратив перемогу над Олімпіакосом, Брюгге та Галатасарай не виявили сильнішого
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"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його головуЛіга чемпіонів — 17:40 6907
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Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 17:26 2380
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Динамо – Мальме: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 16:37 1569
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УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із СуркісомУкраїна — 15:10 3049