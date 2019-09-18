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Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів

22:40 127
Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів
Ріяд Марез

Шахтар приймає Манчестер Сіті у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан

Чемпіони Англії вийшли вперед на 25-ій хвилині завдяки зусиллям Ріяда Мареза.

Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Алжирець вдало зіграв на добиванні після потужного удару Гюндогана в стійку. Гравці Шахтаря сигналізували про офсайд, однак повтор чітко показав, що м'яч забитий без порушення правил.

Відео гола Мареза:

Відео гола Гюндогана:

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Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:50
27531
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Шахтар Шахтар
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