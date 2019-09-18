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Ді Марія повторив досягнення Шевченка у Лізі чемпіонів – обоє відзначались дублем в матчах проти Реала та Барселони

18 вересня 23:33 276 Читать на русском
Ді Марія повторив досягнення Шевченка у Лізі чемпіонів – обоє відзначались дублем в матчах проти Реала та Барселони
Анхель Ді Марія / Фото AFP

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія вписав своє ім'я в історію найпрестижнішого клубного турніру.

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє

Реал на виїзді зустрівся з ПСЖ в рамках першого туру групового етапу ЛЧ. Вже до перерви півзахисник господарів Анхель Ді Марія встиг двічі відзначитись у воротах суперника.

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Така результативність дозволила аргентинцю стати третім гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зумів відзначитись дублем у матчі проти Реала та Барселони (1/8 фіналу ЛЧ сезону 2016/17), повідомляє Opta Sports.

Раніше це досягнення підкорилось бразильцю Маріо Жарделу та Андрію Шевченку.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Рекорди ПСЖ - Реал Мадрид Андрій Шевченко Андрій Шевченко Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Барселона Барселона
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