toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

ПСЖ – Реал: Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника

00:11 26 Читать на русском
ПСЖ – Реал: Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника
Еден Азар / Фото Marca

Хавбек Реала Еден Азар не виправдав очікувань у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:3).

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє

ПСЖ розгромив Реал в рамках першого туру групового етапу ЛЧ.

Ді Марія повторив досягнення Шевченка у Лізі чемпіонів – обоє відзначались дублем в матчах проти Реала та Барселони

Зірковий півзахисник гостей Еден Азар вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Таким чином для 28-річного бельгійця це вже 17-й матч проти ПСЖ у всіх турнірах, де Еден не може відзначитись голом, повідомляє журналіст Bein Sports Метт Спіро.

Нагадаємо, Азар влітку приєднався до Реала, перейшовши з табору Челсі.

Ліга чемпіонів: ПСЖ у рідних стінах розгромив Реал – Ді Марія оформив дубль

blog_ava
"Караваєв постійно падає, кричить, наче йому ногу відірвали", – Степаненко назвав топ-4 симулянтів, проти яких грав
18 вересня
7882
Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Рекорди ПСЖ - Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
36
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук