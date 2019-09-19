ПСЖ – Реал: Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника

Хавбек Реала Еден Азар не виправдав очікувань у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:3).

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Зірковий півзахисник гостей Еден Азар вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Таким чином для 28-річного бельгійця це вже 17-й матч проти ПСЖ у всіх турнірах, де Еден не може відзначитись голом, повідомляє журналіст Bein Sports Метт Спіро.

Нагадаємо, Азар влітку приєднався до Реала, перейшовши з табору Челсі.

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