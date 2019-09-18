toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Мбаппе перейде в Реал: мадридці узгодили з ПСЖ шалену суму трансферу, – ЗМІ

20:37 1284 Читать на русском
Мбаппе перейде в Реал: мадридці узгодили з ПСЖ шалену суму трансферу, – ЗМІ
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ та Реал розраховують підірвати трансферний ринок переходом Кіліана Мбаппе.

 

Представники мадридського та паризького клубів узгодили деталі переходу форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє El Chiringuito.

Реал зможе дозволити собі Неймара або Мбаппе наступного літа – відомо, кому віддає перевагу керівництво "бланкос"

Французи отримають за свою зірку 225 млн євро, та матимуть можливість заробити ще 50 млн у вигляді бонусів. Зарплата 20-річного таланта у королівському клубі становитиме 35 млн євро на рік + 5 млн отримуватиме у випадку успішних виступів.

Сторони планують закрити трансфер під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів три матчі, в яких відзначився голом та асистом. Зараз француз відновлюється від травми.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

blog_ava
Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби
13:55
6226
Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії ПСЖ - Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук