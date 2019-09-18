Мбаппе перейде в Реал: мадридці узгодили з ПСЖ шалену суму трансферу, – ЗМІ

ПСЖ та Реал розраховують підірвати трансферний ринок переходом Кіліана Мбаппе.

Представники мадридського та паризького клубів узгодили деталі переходу форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє El Chiringuito.

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Французи отримають за свою зірку 225 млн євро, та матимуть можливість заробити ще 50 млн у вигляді бонусів. Зарплата 20-річного таланта у королівському клубі становитиме 35 млн євро на рік + 5 млн отримуватиме у випадку успішних виступів.

Сторони планують закрити трансфер під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів три матчі, в яких відзначився голом та асистом. Зараз француз відновлюється від травми.

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