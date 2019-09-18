Вольфсбург – Олександрія: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу команди в груповому етапі Ліги Європи.

"Ми довго чекали на старт в груповому етапі Ліги Європи. У нас в групі чудові команди, і це безсумнівний успіх для нас, грати на такій стадії турніру. Прийняли нас прекрасно, ми прогулялися по місту, спасибі господарям. Але найголовніше – настрій на гру, адже ми приїхали сюди грати.

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Ми переглянули всі матчі Вольфсбурга цього сезону. Команда дуже високого рівня, з дуже сильними виконавцями. Команда добре грає на контратаках, у неї чудова швидкість. Звичайно, Вольфсбург вважається фаворитом в завтрашньому матчі, але у нас теж є характер, і тому ми постараємося зіпсувати настрій господарям і їхнім вболівальникам.

Чи буде перевагою те, що головний тренер Вольфсбурга тільки влітку прийняв команду? Не думаю, що це має вирішальне значення. Команда зіграна, гравці чудово знають один одного, тому... Але ми також готувалися, розібрали гру суперника і постараємося завтра втілити наші плани в життя", – наводить слова Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, що матч між Вольфсбургом і Олександрією відбудеться у четвер, 19 вересня, у Німеччині. Початок гри о 22:00.

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