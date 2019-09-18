Біограф Ріксена знайшов позитивний момент у смерті нідерландського хавбека

Вінсент Де Вріс, який був другом та біографом Фернандо Ріксена, розповів про останні дні екс-хавбека Рейнджерс та збірної Нідерландів.

"Останнього разу я бачив його 10 днів тому. Дивно було бачити його в такому жахливому фізичному стані. Так, у Фернандо бували погані дні, і він кожен раз давав відсіч, але тоді у мене вперше виникло відчуття, що на цей раз він програє в цій боротьбі.

Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби

Звичайно, складно змиритися з його смертю. Все пригнічені. Але я в якійсь мірі навіть радий, що він нарешті-то відпочиває. Так, це не зовсім те слово, але все ж. У якийсь момент це стає принизливим. Його життя було коротким, але прекрасним.

Насправді, він прожив на 2-3 роки довше, ніж передбачалося. Він завжди говорив, що хоче побороти хворобу, але під час останньої появи на публіці він сказав, що це забирає у нього дуже багато сил. Це і психологічно важко", – цитує Де Вріса AD.

Нагадаємо, 18 вересня пішов з життя Фернандо Ріксен, який з 2013 року боровся з важкою хворобою.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем