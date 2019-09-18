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Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби

13:55 3752 Читать на русском
Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби
Фернандо Ріксен / фото із соцмереж

У віці 43-х років помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Фернандо Ріксен.

Про трагічну звістку повідомила прес-служба шотландського Рейнджерса на своїй сторінці у Твіттері.

Смертельно хворий Ріксен востаннє публічно з'явився на людях

"Рейнджерс глибоко засмучений оголошенням про те, що колишній гравець команди Фернандо Ріксен помер цього ранку після битви з важкою хворобою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ріксен страждав бічним аміотрофічним склерозом близько 6-ти років. Колишній футболіст останнім часом вже не міг навіть розмовляти, а спілкувався за допомогою спеціальної програми.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем

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Головне Смерті футболістів Світ Рейнджерс Рейнджерс Фернандо Ріксен
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