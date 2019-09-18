Шахтар – Манчестер Сіті: Марез голом завершує стартовий тиск гостей, Мораєс марнує супермомент і отримує відплату

Донецький Шахтар і англійський Манчестер Сіті зустрічаються у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Проміжний звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Містяни" прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин і почали намацувати слабкі місця в обороні донеччан. "Гірники" кілька разів спробували огризнутися у контратаках, але бажаного ефекту це не дало. Зрештою, на користь Сіті зіграла індивідуальна помилка господарів.

Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 24-й хвилині Патрік втратив м'яч біля кута штрафного майданчика, а британський гранд здійснив кинжальний випад. Забивати міг Гюндоган, але удар Ілкая взяла на себе стійка, а от Марез без проблем добив м'яч у порожні ворота. Оборона Шахтаря у цей момент лише розвела руками, очікуючи, що суддівська бригада зафіксує офсайд у алжирського вінгера. Проте, повтор яскраво продемонстрував, що гол забитий за правилами. Отже, 1:0 на користь Сіті в середині першого тайму.

Після такого нокдауну, однак, донеччани зуміли прийти до тями. А на 35-й хвилині отримали свій шанс зрівняти рахунок. Це Тайсон прорвався до штрафного майданчика "містян" і класно відкинув на Мораєса, але Жуніор, хоч і готував удар, але переграти Едерсона в ближньому бою не зумів – великий сейв бразильця!

А вже за 3 хвилини Шахтар отримав відплату. Марез класично для себе змістився із флангу в центру й відкинув м'яч на Гюндогана, а німець крутим ударом "шведою" переграв Пятова – 0:2.