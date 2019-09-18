Динамо – Мальме: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поспілкувався з журналістами перед матчем 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме.

"Мало проданих квитків за завтрашній матч? Можу сказати, що ми заслужили такого ставлення від вболівальників. Ми тільки своєю грою можемо заслужити їхню довіру та повернути їх на стадіон. Прийде один вболівальник – будемо грати для нього.

Нашому 12-му гравцю – дуже дякую. Цей гравець готовий підставити плече, підтримати у важку хвилину. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб порадувати їх. Дуже хочемо довести спершу собі, а потім і всі іншим, що ми та команда, яка готова перемагати.

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Кадрова ситуація? Багато травмованих повертаються в склад. Попов відновив тренування, але ще не готовий грати. Самбрано повернувся зі збірної, працює, набирає форму. А Бурда завтра нам не допоможе через дискваліфікацію.

Попереду низка важких матчів, нам не завадить широкий склад. Фізичний стан футболістів, на мою думку, дозволяє досягати результату. Втім, фізично відновитися значно легше, ніж психологічно. Це не я придумав, це так і є.

Не можна сказати, що ми готувалися через чемпіонат України до Ліги Європи. УПЛ зараз неймовірно важлива. ЛЄ – також. Якщо брати участь у цих турнірах, то потрібно ставити одне завдання – перемагати. Зараз важко виділити, матч в якому турнірі важливіший. До Ліги Європи добре підготувалися, сподіваємося, що зможемо втілити свої ідеї, показати хороший футбол.

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Хто головний конкурент у Лізі Європи? Наша група рівна та складна. Суперників розбираємо поступово. Продивилися Мальме, вивчили команду, підготувалися, вважаю, добре. У них вікова команда, середній вік за 30. Той же досвідчений Розенберг, є ще багато кваліфікованих виконавців. Мальме виглядає цілісно, у них присутній тактичний вишкіл. Як і всі скандинави, організовані та грамотні.

Помилки Динамо в останніх матчах УПЛ? Кожна комплексна помилка складається з індивідуальних. Кожному пропущеному голу передує як мінімум з три помилки. Шкода, що зараз нас за кожну помилку карають, а ми – пробачаємо суперників. Має бути навпаки", – розповів Михайличенко.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Мальме відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19:55.

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