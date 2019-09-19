Коноплянка назвав справедливою розгромну поразку Шахтаря у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Новачок "гірників" Євген Коноплянка прокоментував невдалий старт команди у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Рахунок цілком по грі, ми заслужили на такий результат. Немає різниці, вийшов я з перших хвилин чи після перерви, тому я не можу виправдовуватися.

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Чи була певна перенасиченість гравців на моєму лівому фланзі? Зараз немає сенсу це коментувати, ми повинні зайти в роздягальню і обговорювати це з командою, а не тут, з журналістами.

Атмосфера, особливо в першому таймі, справді відчувалась, дякую вболівальникам, що прийшли і підтримали. Результат не такий, як ми хотіли, але це футбол – Манчестер Сіті зараз одна з топових команд, тому треба робити висновки і прагнути такої ж гри.

Краще зараз отримати такий ляпас, ніж вилетіти в останньому турі. Вважаю, що такий урок від такої команди може бути дуже доречним", – заявив Коноплянка в ефірі телеканалу Футбол 2.

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