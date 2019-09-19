toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Коноплянка назвав справедливою розгромну поразку Шахтаря у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

00:35 201 Читать на русском
Коноплянка назвав справедливою розгромну поразку Шахтаря у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті
Євген Коноплянка / Фото офіційного сайту Шахтаря

Новачок "гірників" Євген Коноплянка прокоментував невдалий старт команди у груповому етапі Ліги чемпіонів.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Рахунок цілком по грі, ми заслужили на такий результат. Немає різниці, вийшов я з перших хвилин чи після перерви, тому я не можу виправдовуватися.

Ліга чемпіонів: Атлетіко вирвав нічию у Ювентуса, Динамо З знищило Аталанту Маліновського, Тоттенхем втратив перемогу

Чи була певна перенасиченість гравців на моєму лівому фланзі? Зараз немає сенсу це коментувати, ми повинні зайти в роздягальню і обговорювати це з командою, а не тут, з журналістами.

Атмосфера, особливо в першому таймі, справді відчувалась, дякую вболівальникам, що прийшли і підтримали. Результат не такий, як ми хотіли, але це футбол – Манчестер Сіті зараз одна з топових команд, тому треба робити висновки і прагнути такої ж гри.

Краще зараз отримати такий ляпас, ніж вилетіти в останньому турі. Вважаю, що такий урок від такої команди може бути дуже доречним", – заявив Коноплянка в ефірі телеканалу Футбол 2.

Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з розгрому від Манчестер Сіті – без шансів для "гірників"

blog_ava
Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА
18 вересня
7132
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
5
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук