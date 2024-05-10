Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор визначився з гравцями, які візьмуть участь на Копа Амеріка-2024.

Наставник "селесао" на майбутні товариські матчі проти Мексики та США, а також на Копа Амеріка-2024 викликав 23 футболістів.

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Поза заявкою головний тренер Бразилії Дорівал Жуніор залишив Рішарлісона з Тоттенхема, Матеуса Кунью з Вулверхемптона, Габріеля Жезуса з Арсенала, Бремера з Ювентуса, Вітора Роке з Барселони, а також Каземіро з Манчестер Юнайтед. Варто зауважити, що півзахисник манкуніанців, коли виступав за Реал п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.

Збірна Бразилії зіграє проти Мексики 8 червня, а з США – 13 червня. Нагадаємо, що Копа Амеріка-2024 пройде в США з 20 червня по 14 липня 2024 року. На груповому етапі "селесао" зустрінуться з Колумбією, Парагваєм та Коста-Рикою.

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