Ліга чемпіонів: Тоттенхем втратив перемогу над Олімпіакосом, Брюгге та Галатасарай не виявили сильнішого

Завершилися перші матчі середи на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2019/20, груповий етап

Група A

Брюгге – Галатасарай – 0:0

Група B

Олімпіакос – Тоттенхем – 2:2

Голи: Поденсе, 44, Вальбуена, 54 (пенальті) – Кейн, 26 (пенальті), Моура, 30

У Брюгге на дно "залягли" два представники групи А. Господарі та турецький Галатасарай створили чимало моментів за 90 хвилин, грали на рівних, але забити бодай м'яч так і не зуміли. Таким результатом можуть бути невдоволені обидві команди, оскільки в конкурентах брюггинців і стамбульців по квартету грізні Парі Сен-Жермен і мадридський Реал.

Лондонський Тоттенхем витримав стартовий штурм пірейського Олімпіакоса, а в середині першого тайму провів ударну 5-хвилинку. Спочатку Харрі Кейн впевнено реалізував пенальті, призначений за фол проти нього ж на лінії штрафного майданчика. А на 30-й хвилині Девіс перехопив м'яч на половині поля суперника, просунувся з ним по лівому флангу й відкинув у центр на Лукаса Моуру. Бразилець натомість проскочив оборонця і класно пробив метрів із 25-ти – 2:0. Та Олі наміру здаватися не мав. Під завісу першого тайму Матьє Вальбуена кинув у прорив Даніеля Поденсе, а той більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут воріт Льоріса. А на старті другої половини гри Вертонген збив у власному штрафному того ж Вальбуена, і хавбек спокійно переграв із 11-метрової позначки свого співвітчизника – 2:2! Упродовж наступних 40 хвилин обидві команди намагалися змінити рахунок на власну користь, але вирвати перемогу ніхто з них так і не зумів.

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