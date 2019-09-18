ПСЖ – Реал – відео голів

ПСЖ приймає мадридський Реал у матчі 1 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів гри ПСЖ – Реал.

Реал завітав у гості до ПСЖ. Вже на початку гри на мадридців чекав неприємний сюрприз.

ПСЖ – Реал Мадрид:онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 14-й хвилині зустрічі Бернат пасом з лівого флангу знайшов Ді Марію, який з ближнього кута розстріляв ворота Куртуа.

На цьому аргентинець не зупинився і відзначився дублем, красиво пробивши з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер Реала не зміг врятувати свою команду.

Відео гола Ді Марії: