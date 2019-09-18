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ПСЖ – Реал – відео голів

22:44 393 Читать на русском
ПСЖ – Реал – відео голів
ПСЖ – Реал – відео голів / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ приймає мадридський Реал у матчі 1 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів гри ПСЖ – Реал.

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія

Реал завітав у гості до ПСЖ. Вже на початку гри на мадридців чекав неприємний сюрприз.

ПСЖ – Реал Мадрид:онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 14-й хвилині зустрічі Бернат пасом з лівого флангу знайшов Ді Марію, який з ближнього кута розстріляв ворота Куртуа.

На цьому аргентинець не зупинився і відзначився дублем, красиво пробивши з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер Реала не зміг врятувати свою команду.

Відео гола Ді Марії:

Відео дубля Ді Марії:

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Теги
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