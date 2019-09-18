Ліга чемпіонів: ПСЖ у рідних стінах розгромив Реал – Ді Марія оформив дубль

Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом завершився нищівною поразкою мадридців у Парижі.

ПСЖ захопив ініціативу зі стартовим свистком, що вже на 3-й хвилині могло вилитись у пенальті за гру рукою у виконанні Мілітао. Втім, арбітри вирішили проігнорувати цей момент, але це болісно вдарило по гостроті зачину поєдинку – обидві команди перейшли до затяжної розвідки. Втім, швидшими і небезпечнішими у ній були господарі, що вилилось у красивий гол на 14-й хвилині: Бернат у дотик класно обігрався з Ікарді й прострілив на кут воротарського, а Ді Марія одразу ж пробив під ближню стійку – 1:0. Своїх емоцій аргентинець не стримував.

Вже на на 16-й мадридці могли охолонути запал ПСЖ, однак удар Азара з лінії штрафного в праву "шістку" пролетів у сантиметрах від каркасу воріт. Крім того, на 19-й хвилині з-за меж карного майданчика вистрілив Хамес, але вийшло занадто неточно. ПСЖ відповів комбінативною атакою з прострілом, який заблокував Мілітао – і знову була підозра щодо гри рукою, яку арбітри проігнорували.

ПСЖ домінував на футбольному полі, тримаючи м'яч і дозволяючи собі удари з меж карного майданчика після пасів п'ятками – саме так бив по воротах Сарабія на 27-й хвилині, влучивши у Мілітао. Реал не міг віддати більше трьох-чотирьох точних передач, але непогано користувався тим мінімумом моментів, який дарували господарі. Так, на 32-й хвилині Кроос прямим ударом зі штрафного запустив м'яч прямісінько над поперечиною. Втім, вже на 34-й "бланкос" виймали другий м'яч із сітки власних воріт – це їх екс-одноклубник Ді Марія несподівано пальнув з лінії напівкола точно під праву стійку. 2:0!

І знову Реал створив супермомент одразу після болісного ляпасу. Цього разу вийшло навіть забити гол, але арбітри його скасували – Бейл ефектно перекинув Наваса, але при цьому підіграв собі рукою. VAR спрацював як слід, однак за кілька хвилин по цьому Гарет знову спробував перекинути Кейлора (невдало), а наприкінці першого тайму він ще й вистрілив з лінії штрафного поруч із правою стійкою. У ПСЖ наприкінці тайму було кілька ефектних комбінацій за участі Ді Марії та удар Ікарді з розвороту метрів з 10-ти – Куртуа спіймав м'яч. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 2:0.

Старт другого тайму виявився доволі повільним і нудним. Реал почав дещо активніше, трохи більше тримаючи м'яч на 50-х хвилинах, але нічого цікавішого за заблокований удар Крооса з-з меж штрафного на 53-й "бланкос" створити не вдалося. Поступово ПСЖ перехопив ініціативу, що вилилось у низку супермоментів: на 59-й Бернат метрів з 20-ти пробив у лівий нижній кут (Куртуа парирував), на 60-й Ді Марія відкрився на краю штрафного й перекинув голкіпера разом з воротами, а на 61-й Анхель викотив пас під удар Сарабії – той вистрілив у дотик з мінімальної дистанції, але м'яч просвистів у сантиметрах від лівої стійки. При цьому зовсім розчинився Ікарді, якого швидко змінив Шупо-Мотінг.

Зінедін Зідан не витримав такого "обгазону" й пішов у ва-банк, кинувши у бій Йовіча та Васкеса. У першій половині 70-х хвилин ці заміни ніякого покращення у грі "бланкос" не дали, однак і ПСЖ при непоганому контролі м'яча мало чим загрожував супернику. З другої половини цієї декади гості заграли сильніше: так, на 76-й хвилині Васкес замкнув подачу з флангом ударом у захисника, а Бензема зіграв на добиванні, влучивши з правого краю штрафного точно у дальній кут – втім, арбітри скасували гол через Васкеса, який ніби-то заважав Навасу. На 79-й же Карім замкнув навіс з правого флангу ударом головою в протихід голкіперу – м'яч пролетів поруч зі стійкою!

В ендшпілі поєдинку очікувався штурм Реала, але ПСЖ грамотно пресингував і збивав темп як в ігрових ситуаціях, так і за допомогою різноманітних сутичок після дрібних фолів. Вже на 84-й хвилині парижани отримали шанс взагалі закрити гру, однак удар Шупо-Мотінга з дальньої дистанції пролетів над поперечиною. На 86-й же вирватись віч-на-віч міг Ді Марія, однак його у чистому підкаті на лінії штрафного зумів зупинити Менді.

Гра Реала швидко розвалювалася – не допоміг навіть вихід Вінісіуса. Зрештою, ПСЖ зробив те, що мав зробити: на 90+1-й хвилині Ді Марія віддав передачу на хід у вільну зону Меньє, який разом Бернатом вийшов 2-в-1, обігрався з Хуаном і забив у майже порожні ворота – 3:0. Фінальний свисток зафіксував ефектну перемогу ПСЖ.

Таким чином, парижани набрали три очки й очолили групу А. Реал з нулем у графі залікових балів впав на останню позицію, поступаючись на один пункт Брюгге та Галатасараю.