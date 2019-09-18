Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА

У виїзному матчі 1-го туру Юнацької ліги УЄФА Манчестер Сіті U-19 впевнено розбив одноліток із Шахтаря.

Шахтар активніше розпочав матч, організувавши кілька непоганих підходів до штрафного. Вже на 3-й хвилині це вилилось у перший момент: Мудрик відібрав м'яч на лівому фланзі та віддав на Криськіва, а той метрів з 20-ти пробив у правий кут – повз ворота! Втім, Сіті спочатку накрив "гірників" високим пресингом, а до початку 10-х хвилин і зовсім захопив контроль над грою.

Особливо виділявся Брааф, який справа раз за разом накручував 15-річного Булезу. Кілька його проходів завершились неточними кросами, але на 18-й загальна перевага "містян" та активність голландця дозволили Сіті вийти вперед. Все почалося з обіграшу Бернабе та Браафа, який отримав передачу на правий фланг і прострілив у штрафний. Муравський вибив м'яч головою точно на ногу Бернабе, а той метрів з 11-ти пробив у дальній нижній кут – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота. 0:1.

Після голу ситуація ніяк не змінилася. Перевага гостей ставала ще більш гнітючою, а господарі ніяк не могли бодай встигнути за суперником. На 22-й хвилині це вилилось у фол на лінії напівкола перед карним майданчиком; арбітр призначив штрафний, з якого пройшов потужний удар у правий кут – Трубін врятував команду. Шахтар же свій стандарт на 26-й запоров подачею Мудрика точно в руки Моулдену. Зрештою, покарання прийшло на 27-й: Брааф красиво пройшов на дриблінгу двох гравців і прострілив з правого флангу, а Козик у спробі перервати цю передачу переправив м'яч у власні ворота – 0:2.

У Шахтаря мало що виходило, але донеччани не здавалися. На 33-й хвилині доля винагородила "помаранчево-чорних" за старання, а її провідником на полі став Бондаренко. Артем відібрав м'яч у Огбети, пройшов по правому флангу, накрутив кількох захисників та пробив з лінії штрафного під ближню стійку – 1:2! Після цього гра знітилася, чому неабияк сприяв дощ. Лише Брааф не зупинявся, просто знущаючись над бідолашаним Булезою, але жоден з його подальших кросів небезпеки не створив. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Сіті.

Старт другого тайму одзнозначно залишився за "гірниками". Пресинг Сіті не працював, Брааф та Бернабе стали непомітними, а Шахтар почав класно вилітати у контратаки. На 50-й хвилині це вилилось у класний контрвипад, який розігнали Мудрик з Очеретьком, однак у його завершенні не вистачило ні якості передачі Михайла, ні швидкості Олега. На 52-й же останній зіграв значно краще, змістившись з правого флангу в центр і завдавши удару з-за меж штрафного – не дуже сильно й по центру, але в площину. Також донеччани провели швидку атаку на 57-й, заробивши стандарт (постарався Сікан), однак з його розіграшем господарі перемудрували.

Поступово Сіті став повертати ініціативу. Акцент в діях "містян" змістився у центр, де класно діяли Посо, Дойл та Бернабе. Перший не боявся йти в обіграш проти двох, створюючи простір для своєї команди, а Томас та Андріан класно працювали у завершенні. Так, Дойл на 61-й хвилині пробив з лінії напівкола по центру, а на 64-й Бернабе хитрим ударом низом замкнув передачу на лівий край штрафного – в обох випадках надійно зіграв Трубін. На 69-й увімкнувся Брааф, який вистрілив по воротах з дальньої дистанції, але цей момент не став складним для нашого голкіпера. На 70-й же все могло завершитись сумніше: Брааф прорвався правим напівфлангом на край карного майданчика й потужно пробив у ближню дев'ятку – поперечина врятувала Шахтар!

На 70-х хвилинах "гірники" спробували трішки поатакувати, однак господарям бракувало класу. В одному з моментів замість удару з вбивчої позиції Сікан задумався і не пробив, а на 75-й Мудрик, отримавши пас у карному майданчику, не зміг приборкати м'яч. Футболісти Манчестер сіті не змогли довго дивитися на ці муки, продемострувавши майстер-клас: на 79-й хвилині Брааф перейшов на лівий фланг, легко обіграв Козика та прострілив у штрафний на кут воротарського, а Туазі ударом у дотик переправив сферу в ближню дев'ятку – 1:3.

В еншдпілі поєдинку Шахтар не здавався, завдавши кількох непоганих ударів з-за меж штрафного та кілька разів непогано тікаючи у контрвипади, але загалом гості впевнено тримали гру під власним контролем. Зрештою, відзначитись бодай ще одним голом Шахтарю не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Манчестер Сіті.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав три очки й очолив групу С, в той час Шахтар з нулем у графі залікових балів залишився на останній позиції. Конкуренти обох колективів – Аталанта та загребське Динамо – свій матч ще не зіграли.