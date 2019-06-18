Головні новини футболу 17 червня: Маліновський і Зозуля на півшляху в нові команди, Тотті зі скандалом покинув Рому

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 червня.

Українці за кордоном

Тренер бельгійського Генка звинуватив Маліновського у спробі тиску на клуб. Тим часом трансфер українця в Аталанту під загрозою зриву – на нього претендують й інші клуби.

Натомість фани Альбасете прощаються з Зозулею – стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші. На думку іспанських журналістів, малоймовірно, що український форвард залишиться в Іспанії.

Михайло Сергійчук став гравцем Вентспілса – середняка чемпіонату Латвії. А німецький Шальке знайшов заміну Коноплянці, який може поїхати до Туреччини.

Трансфери

Форвард Неймар може повернутись в Іспанію і припинив переговори з ПСЖ щодо нового контракту. Французький клуб розглядає 5 гравців на заміну бразильцеві – небезпека для Гвардіоли та радість Барселони.

Мадридський Реал наближає трансферний рекорд – Лунін і ще 17 питань за 21 день. Зате Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу.

Також Барселона спростувала домовленість із Грізманном. Англійський Манчестер Сіті хоче підписати оборонця ПСВ Анхелінью – він стане конкурентом Зінченка.

Інші топ-події

Франческо Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі. Легендарний екс-гравець ущент розніс керівництво Роми за недолуге управління. Крім того, Тотті розкритикував прихід Фонсеки на посаду тренера "вовків".

Тим часом власник Дербі дав чітку відповідь щодо потенційного переходу Лемпарда в Челсі. Культовий гравець "синіх" може отримати 3-річний контракт на Стемфорд Брідж.