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Неймар може повернутись в Іспанію – агент форварда розпочав перемовини щодо трансферу

10:45 427 Читать на русском
Неймар може повернутись в Іспанію – агент форварда розпочав перемовини щодо трансферу
Неймар може повернутись в Іспанію / ФК ПСЖ

Агент Неймара Піні Захаві розпочав роботу над поверненням скандального бразильця в Прімеру. На форварда претендують Барселона та Реал.

Форвард ПСЖ Неймар може знову змінити клуб. Після двох років у Франції бразилець налаштований повернутись до Іспанії, а його агент Піні Захаві вже розпочав роботу над даним трансфером.

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Цікаво, що саме Захаві 2 роки тому організовував перехід Неймара з Барселони у ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Агент вже розпочав перемовини з Барселоною та Реалом, при цьому пріоритет віддається саме "блаугранас", повідомляє L'Equipe.

До слова, вчора президент ПСЖ заявив, що готовий попрощатись з кількома виконавцями, які не бачать свого майбутнього у Парижі. Також повідомлялось про готовність клубу продати Неймара у разі отримання гідної пропозиції.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік та виграв з командою Лігу чемпіонів і став дворазовим чемпіоном Іспанії. Наразі 27-річний нападник відновлюється від травми, через яку пропускає Копа Амеріка-2019.

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