"Малоймовірно, що Зозуля залишиться в Іспанії", – журналіст

Нападник Роман Зозуля покине Альбасете, який не зміг вийти в Прімеру.

Альбасете, найімовірніше, доведеться змиритися з втратою українського нападника.

Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру

"Зозуля, можливо, провів свій останній поєдинок за Альбасете. Залишається дочекатись, чи запропонує йому клуб новий контракт. Дуже сумнівно, що він залишиться в Іспанії", – розповів у ексклюзивному коментарі "Футбол 24" провідний спортивний журналіст Альбасете Уго Пінья.

Нагадаємо, команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші