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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Малоймовірно, що Зозуля залишиться в Іспанії", – журналіст

15:35 679 Читать на русском
"Малоймовірно, що Зозуля залишиться в Іспанії", – журналіст
Роман Зозуля / Фото прес-служби Альбасете.

Нападник Роман Зозуля покине Альбасете, який не зміг вийти в Прімеру.

Альбасете, найімовірніше, доведеться змиритися з втратою українського нападника.

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"Зозуля, можливо, провів свій останній поєдинок за Альбасете. Залишається дочекатись, чи запропонує йому клуб новий контракт. Дуже сумнівно, що він залишиться в Іспанії", – розповів у ексклюзивному коментарі "Футбол 24" провідний спортивний журналіст Альбасете Уго Пінья.

Нагадаємо, команда Зозулі поступилася Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

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Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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