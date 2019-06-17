Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Реал Мадрид вмовив Поля Погба пристати на умови клубу – це буде рекордна купівля в історії "вершкових". Флорентіно Перес проводить агресивну трансферну політику на всіх фронтах.

Голи та асисти для Зідана, які перекривають втрату Роналду

Перебуваючи в Азії, Погба в дусі Азара чітко заявив, що пора міняти команду. Флорентіно Перес сподівається завершити його трансфер ще до початку передсезонної підготовки команди Зідана. Французький тренер уже отримав гідне підсилення на понад 300 млн євро – один трансферний рекорд побито (сумарно витрачені "королівським" клубом кошти за одне вікно). AS акцентує на тому, що рік тому Мадрид втратив мінімум 50 голів за сезон з відходом Кріштіану Роналду. Лише зараз президент Реала покрив цю діру, підписавши "5 гравців, що дають 60 голів". Найгірша результативність у 21-му столітті змусила його до рішучих дій.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяці літа

І тепер команду поповнили результативні гравців кожної з ліній. Лідер Челсі Еден Азар забив 21 гол, до чого доклав 17 асистів (15 в АПЛ, що стало найкращим результатом у топ-5 чемпіонатах). Лука Йовіч поклав 27 м'ячів за Айнтрахт, з яких 10 – у Лізі Європи. Крім цього, форвард збірної Сербії віддав 7 гольових пасів. На двох за останній сезон вони забили 48 голів та оформили 24 асисти, що перевищує показник Роналду в останній рік у Реалі (45+8). У клубі також активно стежать за ситуацією Неймара та Мбаппе в ПСЖ, хоча останній не має шансів покинути Париж, а Зідану більше імпонує саме чемпіон світу, а не екс-форвард Барселони.

Інші троє новачків були менш результативними, але разом зі згаданим дуетом "оформили" красиву круглу цифру. Так, 18-річний вінгер Родріго Гоїс у складі Сантоса відзначився 4 рази. Натомість центральний захисник Порту Едер Мілітао наколотив відразу 5 м'ячів (мадридські конкуренти Варан, Вальєхо і Начо на всіх відзначились 3 рази). А лівий латераль Ліона Ферлан Менді забив ще 3 голи – стільки ж, як Марсело, з яким воюватиме за місце в основі.

Рекордний трансфер в історії Реала – обтяжливо для всіх

Зідан дуже хоче, щоб до цих 60-и додалися ще 16 забитих м'ячів. Саме стільки разів Поль Погба відзначився у своєму, мабуть, останньому сезоні за Манчестер Юнайтед. Реал не просто хоче придбати 26-річного хавбека, а й прагне зробити максимально швидко – ще до кінця червня, адже вже 1-го липня гравці МЮ повертаються з відпустки. Перес усвідомлює, що для цього потрібно буде побити трансферний рекорд клубу. Незважаючи на небажання манкуніанців відпускати свою головну зірку, Флорентіно не залишить француза "в біді", який подав знак SOS, якого так чекали у столиці Іспанії.

План такий: Поль отримає можливість продовжити канікули до 8-го липня, коли "вершкові" вже перебуватимуть в Канаді на перших зборах. Ніхто на Бернабеу не хоче затяжних перемовин, тому Погба мав би піти шляхом Азара, Йовіча та Менді – швидко та якісно з метою забезпечити Зідану повноцінну підготовку до нового сезону всієї команди. Зінедін розраховує не лише оперативно адаптувати новачків, а й попрацювати над серйозними тактичними змінами, які потребують море часу, зазначає Marca.

Зідан хоче свого земляка, зірку світового класу, за будь-яку ціну, і Перес готовий його задовольнити. Тож станом на 17-е червня Реал не стоїть перед питанням, чи Погба переїде в Мадрид. Питання полягає лише в тому, коли і на яких умовах це станеться. Ціна трансферу стане рекордною для "вершкових" за всю їхню історію. Говорять про 125 млн євро плюс 10 бонусних, але якщо Флорентіно доведеться поспішати, то вартість підскочить до 150 мільйонів, хоча раніше МЮ вимагав 170! У будь-якому разі Реал встановить рекорд, адже не платив стільки навіть за Роналду та Бейла. У відповідь Погба погодився піти на зменшення зарплатні.

Бейш шокує Мадрид – найроздутіший склад у світі

Чого не скажеш про іншу галактичну зірку. Гарет Бейл своїм ставленням до трансферу та повною відсутністю амбіцій геть шокував увесь мадридський клуб, інформує ABC. Зідан відверто заявив, що на його позиції у команді перебір гравців, і ніщо не здатне змінити остаточного рішення. Валлієць, навіть усвідомлюючи, що може не зіграти жодної хвилини у сезоні, наполягає на бажанні залишитися та отримувати гігантську зарплатню за контрактом, чинним ще 3 роки.

Реал має зараз під 40 гравців, причому заявити можна лише 25. Бейл – перший у списку на вихід. Спочатку за нього хотіли виручити 100 млн євро, але з урахуванням характеру та фінансових вимог гравця сума впала до 85-и. У липні Бейлу виповнюється 30 років, а він затіяв незрозумілу гру з клубом. Мадридські боси вже застерегли свого вінгера, щоб він навіть не намагався тягнути час до серпня і старту нового сезону.

На Бернабеу розчаровані ставленням Гарета. Герой фіналу Кубка Іспанії проти Барселони, автор вирішальних голів у фіналах Ліги чемпіонів, що проходили в Лісабоні та Києві, вже фактично не цікавиться грою у футбол і не ставить перед собою цілей. Однак, якщо він думає, що когось налякає своєю позицією, то насправді все не так. Бейл ризикує стати єдиною жертвою рідкісної ситуації – тим, кому за 30 і без ігрової практики.

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З тих, кого Реал планує продати до 8-го липня, можна скласти цілу потужну команду, ще й на запас вистачить. Мадрид не має іншого виходу, як почистити склад: 12-14 гравців за 21 день повинні знайти собі інше місце праці. Зідан не хоче працювати у Монреалі з роздутим складом, на який і так не зможе згодом розраховувати. Клуб очікує, що самі гравця також візьмуться за голову і допоможуть у цій чорній роботі з розпродажу.

Питання Луніна і ще 17 невідомих

Навіть ті, хто бажає піти, мають проблеми з працевлаштуванням. Той же Кейлор Навас, який начебто мав звільнити для українця Луніна місце другого воротаря, вимагає 7 млн євро зарплати в новій команді. Лише ПСЖ і Манчестер Юнайтед могли б собі це дозволити, але останній наполягає на тому, що Де Хеа повинен залишитися, а парижани з приходом Леонардо на місце спортивного директора ставлять на 60-мільйонний трансфер значно молодшого і перспективнішого Доннарумми. Якщо розклад не зміниться, а наразі пропозиції щодо костаріканця відсутні, саме Лунін виявиться 4-м зайвим голкіпером і знову піде в оренду, адже для ролі 3-го резервного краще підходить Люка Зідан.

Marca поділила весь переповнений склад Реала на 3 статуси за кольорами. Зелені – недоторканні, вони на 100% залишаються в Мадриді на сезон 2019/20. Помаранчеві – ті, хто може піти цього літа (серед них і чемпіон світу U-20 Андрій Лунін). Червоні – зайві у клубі. Фанати Реала розділилися. Лише 52% з майже 120 тисяч вважають, що у нинішній ситуації голкіпер збірної України має залишитись на наступний сезон. За Наваса ж виступили 63%, а за сина Зідана – лише 11%.

У захисті не потрібні Зідану давно відомі: Регілон (оренда) і Тео Ернандес (продаж) не мають чого ловити на лівому фланзі захисту, Вальєхо звільнить центр оборони. Центр поля також перевантажений. Маркос Льоренте може піти шляхом свого дідуся і перебратися в сусідній Атлетіко. Дані Себальйос зізнався, що сам хотів піти від Зідана. Іспанцем, який феєрить на молодіжному Євро-2019, цікавиться Тоттенхем. Матео Ковачіч також не найкраще згадує співпрацю з французом і з радістю залишився б у Челсі, якби не трансферний бан.

Повернувшись з оренди в Баварії, Хамес Родрігес близький до переходу в Наполі до Анчелотті за понад 40 млн євро. Інші орендовані футболісти групи атаки, Борха Майораль, Рауль Де Томас та Мартін Едегор також без шансів залишитися. Маріано Діас, Лукас Васкес, Браїм Діас та Іско у невизначеній зоні – їх не триматимуть на Бернабеу, якщо запропонують гідну ціну, позаяк потрібно продавати на сотні мільйонів євро, а робота в цьому напрямку ніяк не зрушить з мертвої точки.

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