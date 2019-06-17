Шальке знайшов заміну Коноплянці, – Bild

Шальке налаштований підписати атакувального хавбека Фортуни Беніто Рамана, який виступає на позиції Євгена Коноплянки.

Вінгер Фортуни з Дюссельдорфа Беніто Раман зацікавив Шальке. Інтерес "кнаппен" до 24-річного бельгійця є доказом того, що Євген Коноплянка покине клуб вже цього літа, повідомляє Bild.

Трансфер Маліновського в Аталанту під загрозою зриву – на українця претендують й інші клуби

Раман грає на лівому фланзі атаки, але при необхідності може закрити будь-яку позицію в нападі. В сезоні 2018/19 бельгієць забив 10 голів у Бундеслізі, до яких додав 4 асисти (для порівняння: у Коноплянки – 1 гол та 1 асист в чемпіонаті).

Контракт Рамана з Фортуною чинний до літа 2022 року. Його трансферна вартість – 12 млн євро. Bild переконаний, що 29-річний Коноплянка, який забив лише 6 голів за 3 сезони в Бундеслізі, більше не відповідає амбіціям клубу.

Нагадаємо, контракт Коноплянки, який є одним із найвисокооплачуваніших гравців Шальке, чинний ще рік, але українець, швидше за все, змінить клуб. У послугах хавбека збірної України зацікавлені в Туреччині.

Коноплянка стоїть першим у списку на вихід з Шальке – Вагнер не зможе вплинути