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Шальке знайшов заміну Коноплянці, – Bild

12:53 1177 Читать на русском
Шальке знайшов заміну Коноплянці, – Bild
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Шальке налаштований підписати атакувального хавбека Фортуни Беніто Рамана, який виступає на позиції Євгена Коноплянки.

Вінгер Фортуни з Дюссельдорфа Беніто Раман зацікавив Шальке. Інтерес "кнаппен" до 24-річного бельгійця є доказом того, що Євген Коноплянка покине клуб вже цього літа, повідомляє Bild.

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Раман грає на лівому фланзі атаки, але при необхідності може закрити будь-яку позицію в нападі. В сезоні 2018/19 бельгієць забив 10 голів у Бундеслізі, до яких додав 4 асисти (для порівняння: у Коноплянки – 1 гол та 1 асист в чемпіонаті).

Контракт Рамана з Фортуною чинний до літа 2022 року. Його трансферна вартість – 12 млн євро. Bild переконаний, що 29-річний Коноплянка, який забив лише 6 голів за 3 сезони в Бундеслізі, більше не відповідає амбіціям клубу.

Нагадаємо, контракт Коноплянки, який є одним із найвисокооплачуваніших гравців Шальке, чинний ще рік, але українець, швидше за все, змінить клуб. У послугах хавбека збірної України зацікавлені в Туреччині.

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