Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу, – Marca

Атлетіко близький до підписання атакувального хавбека Бенфіки Жоау Феліша, який стане рекордним трансфером в історії "матрацників".

Атлетіко виграв боротьбу за Жоау Феліша. 19-річний португалець, якого інколи називають "новим Роналду", вже перебуває в Мадриді, а про трансфер може бути оголошено офіційно навіть сьогодні, повідомляє Marca.

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Феліш стане найдорожчим гравцем в історії мадридців – очікується, що Атлетіко виплатить Бенфіці його клаусулу в розмірі 120 млн євро. Подібним чином рік тому "матрацники" за 70 млн євро підписали Тому Лемара з Монако.

Португалець замінить в команді Дієго Сімеоне нападника Антуана Грізманна, який цього літа покине клуб.

На Феліша також претендували Ювентус та Манчестер Сіті. У сезоні 2018/19 португалець зіграв 42 матчі за "орлів", в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

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