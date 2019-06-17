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Трансфер Маліновського в Аталанту під загрозою зриву – на українця претендують й інші клуби

12:04 3130 Читать на русском
Трансфер Маліновського в Аталанту під загрозою зриву – на українця претендують й інші клуби
Руслан Маліновський / ФК Генк

Аталанта може відмовитись від підписання хавбека Генка та збірної України Руслана Маліновського. Причина досить банальна – брак коштів.

Як стало відомо "Футбол 24", перехід Руслана Маліновського з Генка в Аталанту може не відбутись. Бергамаски не можуть виділити на трансфер українця навіть тих 15 млн євро, про які йшлося раніше.

Президент Аталанти Антоніо Перкассі відомий своєю звичкою економити кошти. Навіть потрапляння у груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20, яке принесе клубу серйозні призові від УЄФА, не змусить 66-річного боса поступитися своїм принципам.

Тренер Генка звинуватив Маліновського у спробі тиску на клуб

Крім того, окрім підписання хавбека з такими характеристиками, як у Маліновського, Аталанта хоче підписати ще й форварда. Трансферний бюджет клубу суттєво обмежений, а саме позиція нападника є пріоритетною для бергамасків – один з найкращих бомбардирів Серії А Дуван Сапата може покинути клуб. Аталанта практично узгодила перехід Луїса Мурієля із Севільї, але форвард отримав травму на Копа Амеріка, через яку трансфер може зірватись.

Перехід Маліновського в Аталанту ускладнюється ще й тим, що в гонку готові увімкнутись й інші клуби Серії А. Серед них Наполі та Рома, бюджет яких суттєво більший, ніж у бронзового призера Серії А 2018/19.

Нагадаємо, 26-річний Маліновський заявив, що почувається обдуреним через такі дії Генка та звинуватив клуб у порушенні домовленостей.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

Джерело: Футбол 24
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