Au revoir мсьє Неймар: ПСЖ розглядає 5 гравців на заміну бразильцеві – небезпека для Гвардіоли та радість Барселони

Мабуть, найскандальніший гравець світу може спровокувати чергову трансферну бомбу.

Неймар втомився від ПСЖ, а ПСЖ втомився від Неймара. Найбільш гучне футбольне розлучення літа вже не виглядає порожніми балачками. Катарські шейхи вперше за тривалий час відчинили двері перед своїм основним активом та маркетинговим обличчям: "Його не змушували підписувати з нами контракт. Я більше не потерплю зіркової поведінки від власних гравців". Слова президента паризького клубу Нассера Аль-Хелаїфі у резонансній розмові з виданням L’Équipe інтерпретували як згоду на трансфер 27-річного бразильця, що усім виглядом демонструє тотальну апатію до катарського проекту.

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Поки Неймар вивчає два найбільш реальні варіанти для продовження кар'єри (Барселона та Мадрид), боси французького гранда ретельно моніторять трансферний ринок у пошуках заміни зірковому форварду. Хоча Аль-Хелаїфі запевнив, що ПСЖ більше не збирається витрачати космічні суми на топ-гравців, у розширений список новоспеченого спортивного директора парижан Леонардо потрапили 5 досить дорогих виконавців.

Філіппе Коутінью

Кумедно, але пріоритетна ціль ПСЖ перебуває у Барселоні, з якою Аль-Хелаїфі серйозно побив горщики після трансферу Неймара за 222 млн євро у 2017 році. З тих пір представники обох клубів майже не спілкувались, а Бартомеу неодноразово називав парижан злісними порушниками фінансового фейр-плей. Однак цього разу в перемовинах зацікавлені навіть не дві, а одразу три сторони. Коутінью, провалившись на Камп Ноу, прагне перезапустити власну кар'єру саме на Парк де Пренс і, що не дивно, його бажання повністю підтримують ПСЖ та Барса. "Кулес" начебто працюють над поверненням Неймара і хочуть використати його близького друга у якості розмінної монети. За таких умов каталонцям довелося б доплатити Аль-Хелаїфі ще приблизно 100-120 млн євро, заощадивши майже стільки ж.

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Ніколя Пепе

Нападник Лілля близько двох років перебуває на радарі скаутів ПСЖ. Наколотивши 22 голи у минулому сезоні Ліги 1, івуарієць привернув до себе увагу таких клубів як Баварія, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, але саме Париж вважається основним претендентом на 24-річного гравця. Аль-Хелаїфі обіцяє Пепе більше 10 млн євро за сезон, гарантоване місце у старті та розкішний маєток на околицях Парижа. Якщо взимку один з найперспективніших форвардів світу сильно сумнівався, чи переходити у ПСЖ з неймовірною конкуренцією, то зараз він готовий чимчикувати на Парк де Пренс пішки. Ймовірні трансфери Кавані та Неймара відкривають перед ним безмежні перспективи.

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Пауло Дибала

Після приходу Кріштіану Роналду аргентинець втратив місце у складі Ювентуса, прийнявши рішення покинути туринський гранд. "Є велика ймовірність, що Пауло змінить клуб, йому потрібен новий імпульс. Він не почувається щасливим. Багатьом іншим гравцям теж некомфортно в Ювентусі", – поскаржився брат 26-річного футболіста Густаво. Реал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Атлетіко та Баварія пильно стежать за ситуацією Дибали, але наразі зірковий аргентинець спілкувався лише з Леонардо, який хоче вразити фанів ПСЖ гучним придбанням. Ціна питання – 100 млн євро.

Лерой Сане

23-річному вінгеру, який провів блискучий сезон у Манчестер Сіті (10 голів та 11 асистів), набридли регулярні ротації у виконанні Гвардіоли. Сане хоче грати у кожному матчі та не збирається гріти лаву запасних. Поки Пеп просить у свого підопічного терпіння і більшої самовіддачі, той погрожує піти безкоштовно наступного літа, якщо його не відпустять вже зараз. Серйозними розбіжностями між німцем та чемпіонами Англії може скористатись ПСЖ, для якого Лерой став би ідеальною заміною Неймару. Він дуже нагадує бразильця за манерою гри, а також володіє прийнятною ціною – 80-100 млн євро. Зважаючи на те, що контракт Сане завершується через рік, парижани мають супершанс вмовити Ман Сіті відпустити гравця.

Антоні Марсьяль

Французький форвард лише минулої зими підписав новий 5-річний контракт з МЮ, але тоді він ще не знав, що "червоні дияволи" залишиться без Ліги чемпіонів. Можливість повернутись на батьківщину, отримувати більшу зарплату та регулярно виступати у найпрестижнішому єврокубку – велика спокуса для 23-річного француза, який ніколи не вважався безапеляційним гравцем основи на Олд Траффорд. ПСЖ не вперше зацікавився екс-зіркою Монако, а Марсьяль, як пишуть французькі ЗМІ, не вперше відверто "фліртує" з представниками французького клубу. Однак саме зараз для трансферу склалися найкращі умови.

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